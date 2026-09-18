Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο πρώτο όροφο του Γενικού Κρατικού Νικαίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική φωτιά έχει εκδηλωθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο και πραγματοποιούν την απαραίτητη επιθεώρηση της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της φωτιάς και αν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.