Τα σενάρια περί ενδεχόμενης πρόωρης αποχώρησής της έχουν, πάντως, ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την είδηση ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της τον Ιανουάριο.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027, απέφυγε ωστόσο να ξεκαθαρίσει εάν θα παραμείνει στη θέση της έως την κανονική λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

«Θα φύγω το ’27», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ την Παρασκευή, μιλώντας στο ιρλανδικό RTE Radio. Όταν ρωτήθηκε εάν η αποχώρησή της θα γίνει τον Οκτώβριο του 2027, περιορίστηκε να απαντήσει: «Θα δούμε».

Η ίδια υπογράμμισε ότι, όποτε και αν πραγματοποιηθεί η αποχώρησή της, η διαδικασία θα γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας. «Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο είναι ότι, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει, θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως πρέπει», ανέφερε.

Οι δηλώσεις της διατηρούν ανοιχτό το ζήτημα του ακριβούς χρόνου αποχώρησής της, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι συζητήσεις για τη διαδοχή στην κορυφή της ΕΚΤ. Η Λαγκάρντ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι «δεν πρόκειται να δείτε την πλάτη μου πριν από το 2027», επιχειρώντας τότε να περιορίσει τις εικασίες γύρω από το μέλλον της. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε επανέλθει στο θέμα, λέγοντας ότι «όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να αναφέρω για εμένα προσωπικά, θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε», ενώ είχε προσθέσει ότι εκείνη τη στιγμή «δεν υπάρχει τίποτα προς αναφορά».

Τα σενάρια περί ενδεχόμενης πρόωρης αποχώρησής της έχουν, πάντως, ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την είδηση ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει μεταδώσει το Bloomberg, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ανάληψη της ηγεσίας του από τη Λαγκάρντ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ εμφανίζεται θετική απέναντι στο ενδεχόμενο να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

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Μια αποχώρηση πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της θα επιτάχυνε τις διαδικασίες για τη διαδοχή στην ΕΚΤ και θα άνοιγε έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ περιλαμβάνονται πρώην επικεφαλής κεντρικών τραπεζών από την Ολλανδία και την Ισπανία.

Το ζήτημα της διαδοχής φαίνεται ήδη να περνά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Μιλώντας την Παρασκευή στο Δουβλίνο, ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο εκτίμησε ότι έχει έρθει η στιγμή να αρχίσουν οι συζητήσεις για την επόμενη ηγεσία της ΕΚΤ.

«Εναπόκειται σε εκείνη να αποφασίσει εάν θα ολοκληρώσει ή όχι τη θητεία της και θα τη στηρίξουμε ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει», δήλωσε στο Bloomberg Television.