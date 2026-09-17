Η αθλήτρια ανακοίνωσε επίσης ότι θα απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημοσιότητα, προκειμένου να αναρρώσει, να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν.

Σε δημόσια απολογία προχώρησε η Αυστραλή αθλήτρια της HYROX, Joanna Wietrzyk, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Πεκίνο.

Η Wietrzyk είχε κερδίσει τον αγώνα γυναικών Pro στις 12 Σεπτεμβρίου, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης αντιμετώπισε ξαφνικό γαστρεντερικό πρόβλημα. Παρότι η κατάσταση επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, η ίδια επέλεξε να συνεχίσει μέχρι τον τερματισμό. Φωτογραφίες και βίντεο από τον αγώνα κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζήτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μετά τις αντιδράσεις, η αθλήτρια εξέφρασε τη λύπη της για την απόφασή της να μην αποχωρήσει από τον αγώνα. Όπως ανέφερε, στην εκκίνηση ένιωθε απολύτως καλά και δεν είχε κανέναν λόγο να περιμένει ότι θα αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Ωστόσο, εκ των υστέρων αναγνώρισε ότι θα έπρεπε να είχε σταματήσει τον αγώνα και ανέλαβε την ευθύνη για την επιλογή της να συνεχίσει. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους, τις συναθλήτριές της, τους θεατές και τους διοργανωτές της HYROX για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

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Αποσύρεται από τον αγώνα και χάνει τους βαθμούς

Η σημαντικότερη εξέλιξη στην ανακοίνωσή της ήταν η απόφαση να αποσύρει αναδρομικά τη συμμετοχή της από τον αγώνα του Πεκίνου και να παραιτηθεί από τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει από τη νίκη της.

Η ίδια σημείωσε ότι η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μάθημα για την ίδια και υπογράμμισε πως υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένας αθλητής πρέπει να γνωρίζει πότε είναι σωστό να αποχωρεί από έναν αγώνα.

Η Wietrzyk ανακοίνωσε επίσης ότι θα απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημοσιότητα, προκειμένου να αναρρώσει, να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν και να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Η HYROX παραδέχθηκε λάθη

Το περιστατικό είχε ήδη προκαλέσει αντίδραση από την ίδια τη HYROX. Ο συνιδρυτής της διοργάνωσης, Moritz Fürste, ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να είχαν παρέμβει άμεσα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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Η διοργάνωση ανακοίνωσε στη συνέχεια αλλαγές στους κανονισμούς και στις διαδικασίες της, ώστε να αντιμετωπίζονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Παράλληλα, ο χώρος του αγώνα απολυμάνθηκε μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση διεθνώς, όχι μόνο για την απόφαση της αθλήτριας να συνεχίσει, αλλά και για την ευθύνη των διοργανωτών να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.