Η κόρη του Μένιου Σακελλαρόπουλου κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική μέσα από τη σειρά «Δυο Μαύρα Πουκάμισα».

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος είναι ο συγγραφέας πίσω από το βιβλίο «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» που φέτος το φθινόπωρο ζωντανεύει μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και όπως αποκαλύφθηκε συμμετέχει και η κόρη του γνωστού δημοσιογράφου, Κορίνα, η οποία κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο Μένιος Σακελλαρόπουλος, εξήγησε ότι η κόρη του τελείωσε τη φοίτηση της στη δραματική σχολή τον περασμένο Ιούνιο και πλέον ξεκινάει τα πρώτα της βήματα μέσα από την σειρά που είναι βασισμένη στο βιβλίο του.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια, αποκάλυψε ότι σε έναν μικρό ρόλο – έκπληξη θα εμφανιστεί και ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος ερμηνεύει και το τραγούδι των τίτλων.

Μιλώντας στην Ανθή Βούλγαρη και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο για την πρεμιέρα, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος, εξήγησε: «Πενήντα ηθοποιοί θα είναι… Παίζει και η κόρη μου, ένα μικρό ρολάκι. Κάνει ξεκίνημα, κάνει τα πρώτα βήματα».

«Θα σου πω μία αλήθεια, προχθές είχαμε την avant premiere, είναι μπροστά όλοι οι ηθοποιοί και με πιάνουν τα κλάματα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Διότι, για να καταλάβετε, έχω κάνει 23 βιβλία, έχουν στραβώσει τα δάχτυλά μου από το γράψιμο… Είναι το πρώτο ‘παιδάκι’ που ξεστρατίζει και η χάρτινοι ήρωες… Τους βλέπεις μπροστά σου και χτυπάει η καρδιά σου. έχω πάει στα γυρίσματα. Όταν είδα τον Μανούσο που είναι ο Μπισμπίκης, είπα ότι είναι ακριβώς ο Μανούσος…».

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