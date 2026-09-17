Η ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ΣΚΑΙ «Μπλε Ώρες», αποκαλύπτοντας μερικά από τα στοιχεία του ρόλου της.

Σχεδόν δέκα χρόνια έχουν περάσει από όταν η Ελένη Βαΐτσου συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Γεωργίου στη σειρά «Μπρούσκο», με την συνεργασία τους να μπαίνει σε νέα βάση μέσα από την τη νέα παραγωγή του ΣΚΑΙ «Μπλε Ώρες».

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» της Κυπριακής τηλεόρασης, μέσω της οποίας αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία από το νέο της ρόλο.

Παράλληλα, μίλησε για τον Ανδρέα Γεωργίου και τους σεναριογράφους της σειράς, και τόνισε ότι πάντα υπήρξε επικοινωνία με τον σκηνοθέτη εξηγώντας ταυτόχρονα, ότι της είχε προταθεί να συμμετάσχει στη «Γη της Ελιάς», κάτι που δεν υλοποιήθηκε λόγω συνθηκών.

Η συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου

Μιλώντας για τον Ανδρέα Γεωργίου και τους σεναριογράφου της σειράς, η Ελένη Βαΐτσου, εξήγησε: «Δέκα χρόνια πέρασαν. Η επαφή δεν χάθηκε ποτέ με τον Ανδρέα. Πάντα μιλούσαμε, όποτε ερχόταν Αθήνα και μπορούσε βρισκόμασταν να φάμε ένα φαγητό, να τα πούμε. Υπήρχε επαφή. Λέγαμε και για τις δουλειές που έκανε. Είχε υπάρξει πάλι μία συζήτηση μήπως έμπαινα στη ‘Γη της Ελιάς’. Τότε δεν γινόταν, το timing δεν ήταν καθόλου καλό. Τώρα ήρθε η ώρα για τις ‘Μπλε Ώρες’».

Σε δεύτερο χρόνο η ηθοποιός αναφέρθηκε στο επάγγελμα της υποκριτικής, εξηγώντας ότι το κοινό πολλές φορές μπορεί να ταυτιστεί με κάποιους από τους χαρακτήρες της σειράς, γεγονός που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τον τρόπο γραφής των σεναριογράφων:

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«Ταυτίζεσαι με κάποιους χαρακτήρες. Το μαγικό με το γράψιμο της Βάνας Δημητρίου, είναι ότι μπορείς να ταυτιστείς με έναν φαινομενικά κακό χαρακτήρα, γιατί θα το φέρει έτσι σεναριακά που θα τον λυπηθείς… Δηλαδή, δεν είναι κανείς αμιγώς κακός, ή αμιγώς καλός. Υπάρχει μία μίξη γιατί οι άνθρωποι είμαστε έτσι και αλλιώς πολυδιάστατοι και το φτιάχνει με πολύ ωραίο τρόπο».

Ο ρόλος της Ελένης Βαΐτσου στις «Μπλε Ώρες»

Κλείνοντας, η Ελένη Βαΐτσου απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με τον ρόλο που έχει αναλάβει στη νέα σειρά του ΣΚΑΙ, αποκαλύπτοντας ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα που υποδύεται:

«Ο ρόλος μου είναι η Νικολέτα Στεργίου, είμαι η κολλητή φίλη της Εύας. Είμαι η πρώην και μελλοντική σύντροφος του Πέτρου, που είναι ο αδερφός του Άγγελου… Είναι μία κοπέλα απλή, η οποία ασχολείται με τα κτήματα… Ο πατέρας μου θα είναι ο Παρτσαλάκης και περιμένω ανυπόμονα να ξεκινήσουμε και μαζί τα γυρίσματα, γιατί θα μπει αργότερα στη σειρά. Είμαι μία απλή κοπέλα, πάρα πολύ καλή φίλη, πολύ ερωτευμένη, πολύ ευαίσθητη με δυναμισμό γιατί είμαι αρκετά ανεξάρτητη…».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου: «Τι κοινά έχεις με τον ρόλο», η ηθοποιός εξήγησε ότι διακρίνει αρκετές ομοιότητες του χαρακτήρα σε σχέση με την προσωπικότητά της:

«Θα έλεγα ότι έχω αρκετά κοινά, έτσι και αλλιώς, η Βάνα Δημητρίου όταν έγραψε τον ρόλο μου, έδωσε δικά μου στοιχεία, γιατί με γνωρίζει και πολύ καλά. Σε κάθε ρόλο που κάνω προσπαθώ να βρω δικά μου στοιχεία, η να καταλάβω τον ρόλο και να τον κάνω δικό μου. Νομίζω, μέχρι τώρα μου βγαίνει πολύ αβίαστα», κατέληξε η Ελένη Βαΐτσου.

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