Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο απουσίαζε από το πλατό ο Κρατερός Κατσούλης.

Διαφορετική ήταν η σημερινή έναρξη της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς», καθώς ο Κρατερός Κατσούλης απουσίαζε από το πλατό και η Μαρία Ηλιάκη εμφανίστηκε χαμογελαστή να υποδέχεται μόνη της το τηλεοπτικό κοινό.

Η παρουσιάστρια κατά την έναρξη της εκπομπής ανακοίνωσε στους τηλεθεατές ότι σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ο συνάδελφός της θα χρειαστεί να απουσιάζει, αποκαλύπτοντας παράλληλα το λόγο.

Όπως είπε η ίδια, ο Κρατερός Κατσούλης χρειάστηκε να λείψει από την εκπομπή λόγω επαγγελματικών εκκρεμοτήτων για τη θεατρική περιοδεία στην οποία συμμετέχει.

«Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε; Σήμερα είναι Πέμπτη. Μεγάλη γιορτή… Είμαι μόνη μου σήμερα. Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν θα επιστρέψει και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μία πάρα πολύ ωραία εκπομπή, όπως κάθε πρωί», ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη και συνέχισε στην κανονική ροή της εκπομπής.

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