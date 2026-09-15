Το «Χαμογέλα και πάλι» έρχεται στην καθημερινή ζώνη του Mega.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, έχει ήδη ξεκινήσει και όλα μοιάζουν να είναι έτοιμα για την ημέρα της πρεμιέρας.

Το «Χαμογέλα και πάλι» με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μεταφέρεται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού, με την παρουσιάστρια και την ομάδα της να αναλαμβάνουν δράση καθημερινά από στις 09:20 το πρωί.

Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου θα βρίσκονται και φέτος ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με την θεματολογία της εκπομπής να μη διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν.

Το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Mega στα social media, δημοσιεύθηκαν στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση του

«Χαμογέλα και πάλι», με τους συντελεστές της εκπομπής να ποζάρουν χαμογελαστοί.

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Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:20.

Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα από την πολύχρονη σχέση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών - τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω από την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.