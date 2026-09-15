Θα ερευνηθεί εάν είχε αξιολογηθεί η κατάσταση του οργανισμού του Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση, δεδομένου ότι η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και να επιβαρύνει τον ασθενή σημαντικά.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και η υδροθεραπεία που, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν είχε προηγηθεί της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το MEGA η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπεβλήθη σε υδροθεραπεία του εντέρου την προηγούμενη ημέρα από τον θάνατό του. Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής ακολουθίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από το αίμα και αντικαθίσταται με κατάλληλο υγρό.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν είχε αξιολογηθεί η κατάσταση του οργανισμού πριν από την πλασμαφαίρεση, δεδομένου ότι η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια υγρών και μεταβολές στους ηλεκτρολύτες.

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Ειδικά όταν ένας ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, η κατάσταση ενυδάτωσης είναι κρίσιμη καθώς σε περίπτωση αφυδάτωση μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος υπότασης, αιμοδυναμικής αστάθειας και καρδιακών αρρυθμιών. Δεδομένης της αναφοράς της ιατρού για την διεξαγωγή υδροθεραπείας λίγες ώρες πριν την πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο της έρευνας θα τεθεί και το αν είχε αξιολογηθεί επαρκώς η κατάσταση του οργανισμού του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το πέρας της υδροθεραπείας και το εάν υπήρχαν ενδείξεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανεκτίμηση ή αναβολή της πλασμαφαίρεσης.

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