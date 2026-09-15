Ο Θανάσης Βασιλάς μίλησε για την συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Θανάσης Βασιλάς υπήρξε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ήταν εκείνος που συνόδευε τα τραγούδια του με το μπουζούκι του, για περίπου 20 χρόνια.

Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά από την πραγματοποίηση της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο μουσικός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από την μακροχρόνια συνεργασία του με τον ερμηνευτή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά υπήρξαν συνεργάτες για 19 χρόνια, με τη φιλία τους να μετράει 20 έτη και αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε πως ό,τι έκανε ή έλεγε ήταν πραγματικό. Μίλησε με ιδιαίτερη χαρά για τον ερμηνευτή, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα χρήματα, ενώ φρόντιζε πάντα να είναι ειλικρινής.

«Ο Γιώργος αγαπούσε πάρα πολύ το μπουζούκι. Γι’ αυτό και ήμουν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είχα την τύχη από μικρό παιδί, 19 χρονών, να βρεθώ δίπλα στη Μαίρη Λίντα και έκατσα για πολλά χρόνια, 6 – 7 χρόνια… Μετά ήρθε η συνεργασία με τον Γιώργο. Το όργανο είναι βασικό. Είναι το ρεπερτόριό τους τέτοιο…», ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Βασιλάς.

Ο Θανάσης Βασιλάς θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε δεύτερο χρόνο ο μουσικός μίλησε για την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αληθινό και ειλικρινή άνθρωπο: «Έχω φύγει από την ορχήστρα περίπου δύο χρόνια… Έχω συνεργαστεί με όλα τα ονόματα μπορώ να πω, αλλά με τον Γιώργο ήταν τα περισσότερα χρόνια της πορείας μου, όπως και της δικής μου. Δηλαδή, αν τραγούδαγε 30 χρόνια τα 20 ήμασταν μαζί… Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ αληθινός. Όλοι είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ο Γιώργος, αυτό που τον κάνει τόσο ξεχωριστό και αγαπητό στον κόσμο είναι η αλήθεια του».

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«Ήταν απόλυτα αληθινός ο Γιώργος και στις εμφανίσεις τους και αυτά που επέλεγε να κάνει. Έκανε πάντα αυτό που ένιωθε. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι για να προκαλέσει κάτι… Ήταν καλά; Θα έβλεπες ότι είναι καλά! Δεν ήταν καλά; Θα έβλεπες τον Γιώργο που δεν ήταν καλά. Ποτέ δεν προσποιούνταν και νομίζω η αλήθεια είναι το πιο δυνατό κομμάτι σε έναν καλλιτέχνη…», περιέγραψε αρχικά ο Θανάσης Βασιλάς.

Οι «άγνωστες» ιστορίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ο Γιώργος όταν βαριόταν θα τον έβλεπες ότι βαριέται… Το έδειχνε, δεν το έκρυβε ήταν πολύ αληθινός. Αυτό που τον κέντριζε πάντα σε σχέση με τις βραδιές, αν και κάθε βραδιά δεν μπορεί να είναι η ίδια, θα ήταν να μου πει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Μου έλεγε ας πούμε ‘Βασίλα, πες κανένα άλλο κομμάτι, βαρέθηκα’. Λάτρευε τα παλιά λαϊκά, τον Στράτου Διονυσίου».

Ο Θανάσης Βασιλάς, αναφέρθηκε σε ένα από τα στιγμιότυπα που θα θυμάται για πάντα, αποκαλύπτοντας παράλληλα το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο Διονυσίου ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής και ένα από τα τραγούδια που παίζαμε και το αφιέρωνε πάντα στη μητέρα του όταν ερχόταν ήταν ‘Τα βάσανά μου ένα φορτίο’ και σηκωνόταν η κα. Κλειώ και το χόρευε. Πολύ ξεχωριστές στιγμές και θα τις θυμάμαι πάντα…».

«Με φώναζε για ζέσταμα στο καμαρίνι, ήθελε να κάνουμε ζέσταμα. Πήγαινα με το μπουζούκι, πίναμε ένα σφηνάκι και λέγαμε παλιά τραγούδια που δεν τα λέγαμε στο πρόγραμμα γιατί δεν θα τα ήξερε κανένας. Και αυτός βαριόταν τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ήθελε να κάνει πάντα αυτό το κάτι το διαφορετικό».

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Βασιλάς, αναφέρθηκε στις συνήθειες που είχαν με το Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, εξήγησε ότι ο ερμηνευτής αντιμετώπιζε τη δουλειά του ως διασκέδαση, ενώ πάντοτε επέλεγε να κάνει λιγότερες εμφανίσεις καθώς δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα:

«Δεν πολύ βγαίναμε έξω. Θα βρισκόμασταν στο σπίτι του συχνά για συζητήσεις, πρόβες και τέτοια. Όταν δεν διασκέδαζε τη δουλειά ήθελε να σταματήσει. Όταν άρχιζε να μην περνάει καλά στο μαγαζί, ήθελε να τελειώνει η σεζόν. Θα μπορούσε να κάνει 150 εμφανίσεις τον χρόνο, διάλεγε να κάνει τις 50. Δεν κυνηγούσε τα λεφτά».

«Επειδή κινούμουν μέσα στο χώρο, καταλάβαινα πόσο τον αγαπούσαν και όλοι οι καλλιτέχνες από τον οποιοδήποτε χώρο και αν προερχόντουσαν. Ακόμη και του έντεχνου τον λατρεύανε. Δεν θα το πίστευε κάποιος. Κάποιοι από αυτούς, που δεν ήταν και τόσο ‘ζεστοί’, τύχαινε να έρθουν στο μαγαζί, και φεύγοντας μου έλεγαν ‘τι ήταν αυτό; Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω του’».

«Ήταν σταρ ο Γιώργος. Είχε τη στόφα του σταρ. Ήταν ένα λαϊκό παιδί με ρίζες. Ήταν γεννημένος γι’ αυτό το πράγμα. Ήθελε πάντα να κάνει διαφορετικά πράγματα. Στη βάση του λαϊκός απόλυτος, αλλά του άρεσε να προτείνει νέα πράγματα, από τα τραγούδια, μέχρι και το πώς θα εμφανιζόταν, μέχρι και το τί θα φορούσαμε εμείς μερικές φορές. Ήθελε να ξέρει τα πάντα…», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Βασιλάς.

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό, από όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε όλοι του οι μουσικοί να εμφανίζονται στη σκηνή με λευκά ρούχα, κάτι με το οποίο ο Θανάσης Βασιλάς δεν αισθανόταν άνετα: «Είναι ένα περιστατικό… Μία χρονιά, σχετικά πρόσφατα, αποφάσισε να φορέσουμε εμείς οι μουσικοί άσπρα ρούχα... Εγώ δεν ένιωθα άνετα με αυτό και το είπα στο μαέστρο και του είπα να του πει άμα θέλει να πάρει κανέναν άλλον. Τότε ο Γιώργος είχε πει εγώ να φορέσω μαύρο. Στις πρόβες ήρθαν οι σκηνοθέτες και είπαν ‘δεν γίνεται ο Βασιλάς να είναι με άλλα ρούχα’ και κάπου εκεί στριμώχτηκε... Υπήρχε ένας εκνευρισμός μεταξύ μας. Περνάνε κάποιες μέρες και με πήρε τελικά τηλέφωνο ‘Έλα’ μου λέει ‘Με έχεις στενοχωρήσει’. Τον ρώτησα γιατί και μου λέει: ‘Γιατί είπες ότι θα φύγεις, είπες αυτό το πράγμα. Είμαστε 18 χρόνια μαζί’. Του είπα τότε ότι το είπα επειδή είναι αυτό που ήθελε να κάνει και εγώ δεν ένιωθα άνετα με αυτό, και μου λέει ‘Άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι; Αν έχει και μία άσπρη ρίγα το παντελόνι σε πειράζει;’. Όχι του είχα πει», κατέληξε γελώντας ο Θανάσης Βασιλάς.