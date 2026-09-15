Ο Νίκος Βουρλιώτης μίλησε για τη συνεργασία και τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Βουρλιώτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, ενώ ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν δημιουργώντας το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Το συγκεκριμένο κομμάτι, αποτέλεσε «τομή» στην ελληνική μουσική σκηνή, καθώς ενώθηκαν δύο διαφορετικά είδη τραγουδιού σε ένα.

Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Βουρλιώτης, το τραγούδι προέκυψε από την ανάγκη των δύο καλλιτεχνών να μιλήσουν για την γειτονιά τους, με την πρόταση για συνεργασία να έρχεται αρχικά από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η συνεργασία του Νίκου Βουρλιώτη με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μιλώντας αρχικά για τη συνεργασία τους, ο Νίκος Βουρλιώτης, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε χωρίς δυσκολίες, ενώ είχε προηγηθεί μία από κοινού περιοδεία:«H συνεργασία μου με τον Γιώργο ήταν κάτι για το οποίο δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ… Το προσπάθησα πάρα πολύ με τον Βλάση, με την Άλκηστη το ίδιο. Με τον Γιώργο προέκυψε. Δηλαδή, με τον Γιώργο υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί και εκεί στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε αυτό το προφανές ότι ‘ξέρεις πρέπει να βγαίνουμε κάποια στιγμή και μαζί και να λέμε κάτι μαζί’. Εκεί λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι στο οποίο να συναντηθούμε».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κοινό χαρακτηριστικό που τους ένωνε, σημειώνοντας ότι προέρχονταν και οι δύο από την ίδια γειτονιά: «Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο το οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι; 26 ο Γιώργος τότε, 28 εγώ χρονών, να συναντηθούν εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά. Το σημείο αναφοράς…».

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Με αφορμή τη συζήτηση, ο Νίκος Βουρλιώτης αναφέρθηκε στις δυτικές γειτονιές της Αττικής, στις οποίες αναφερόταν το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», στο οποίο οι φωνές των δύο καλλιτεχνών ενώθηκαν:

«Ήταν ένα άτυπο, θα τολμήσω να πω ένα άτυπο απαρτχάιντ. Έτσι; Αυτή η γραμμή ας πούμε, με κάποιο τρόπο έκανε ένα διαχωρισμό ο οποίος ήταν πολύ σκληρός. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω. Με τα χρόνια τέλος πάντων όλα αυτά διαφοροποιήθηκαν. Άλλαξε η κοινωνία μας, άλλαξαν τα δεδομένα, αλλά εμείς ως μια γενιά τέλος πάντων που ζήσαμε αυτό τον, ας το πούμε ρατσισμό, ρατσισμός ήτανε… Υπήρχαν πολλοί που δεν έλεγαν ότι είμαστε από την Αγία Βαρβάρα… Πιστεύω ότι ο ρατσισμός υπάρχει παντού. Εντάξει; Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευαισθησία γύρω από αυτό και όλοι μας προσπαθούμε να έχουμε μια διαφορετική σχέση με τα πράγματα, να τα βλέπουμε αλλιώς, να είμαστε πιο κατανοητικοί απέναντι σε μια κατάσταση…».

Αναφερόμενος και πάλι στον Γιώργο Μαζωνάκη και το τραγούδι που έγινε πολύ γρήγορα χρυσό και πλατινένιο, ανέφερε: «Πείσαμε τις δισκογραφικές εταιρείες από την πρώτη στιγμή. Αρκεί να σας πω ότι το single που κυκλοφόρησε, το ‘Θέλω να γυρίσω στα παλιά’, κυκλοφόρησε στην αρχή ως ένα promo single το οποίο μοιραζόταν. Αν θυμάστε, κάποια εποχή μοίραζαν τα promo από τις δισκογραφικές στα ραδιόφωνα για να παίξουν. Νομίζω ήτανε 4 Αυγούστου όταν βγήκε αυτό το promo και μοιράστηκε στα ραδιόφωνα και σε εκείνη τη φάση η Universal έκανε ανάκληση αδειών μέσα σε τρεις, τέσσερις ημέρες για να επιστρέψουν όλα τα στελέχη της δισκογραφικής εταιρείας πίσω από τις διακοπές τους και να γίνει κανονική κυκλοφορία στο εμπόριο, γιατί έγινε αμέσως χρυσό και στη συνέχεια πλατινένιο… Πράγμα που σημαίνει ότι…».

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