Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της νέας Stoiximan GBL έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έγινε γνωστό το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.
Η πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος πλησιάζει και το ενδιαφέρον αναμένεται έντονο από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές. Τα ντέρμπι δεν θα αργήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τον Άρη να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη δεύτερη αγωνιστική, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, στις 10 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένο το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Άρης, ενώ το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για τη πρεμιέρα απέναντι στον Ηρακλή στις 4 Οκτωβρίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ίδια μέρα τους νεωφότιστους ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν 2026/27
1η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας
16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι
17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι
17:30 Καρδίτσα – Άρης
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων
17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός
2η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
15:00 Περιστέρι – Ηρακλής / SPORT FM TV
16:00 Μαρούσι – Μύκονος / SPORT FM TV
16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
3η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
15:00 ΑΕΚ – Μύκονος / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι / ΣΚΑΪ
4η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Περιστέρι – Μαρούσι / SPORT FM TV
19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
5η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
6η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Μύκονος / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
7η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι – Μύκονος / SPORT FM TV
16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΙ
8η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
13:00 Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΙ
9η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ
17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:00 Περιστέρι – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
15:00 Μύκονος – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
10η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Περιστέρι – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM T
11η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
12η αγωνιστική
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV
13η αγωνιστική
Κυριακή 3 Ιανουαρίου
13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV
13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑ
14η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
Άρης – Καρδίτσα
Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ
Μύκονος – Ηρακλής
Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου
Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων
15η αγωνιστική
Σάββατο 16 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Άρης
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Περιστέρι
Μύκονος – Μαρούσι
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών
16η αγωνιστική
Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου
Καρδίτσα – Ηρακλής
Μαρούσι – Άρης
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ – Μύκονος
Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
17η αγωνιστική
Σάββατο 30 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – Περιστέρι
Άρης – ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα
Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου
Καρδίτσα – Μύκονος
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Μαρούσι
Περιστέρι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Άρης
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας
19η αγωνιστική
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος
Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών
Μαρούσι – Καρδίτσα
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Άρης – Κολοσσός Ρόδου
Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR
20ή αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου
ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων
Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι
Μύκονος – Περιστέρι
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας
Κυριακή 7 Μαρτίου
Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης
21η αγωνιστική
Σάββατο 13 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής
Άρης – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών
Μύκονος – ΑΕΚ
Περιστέρι – ΠΑΟΚ
Κυριακή 14 Μαρτίου
Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Μαρούσι
22η αγωνιστική
Σάββατο 20 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα
ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών
Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου
Μαρούσι – Περιστέρι
Κυριακή 21 Μαρτίου
Ηρακλής – Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός