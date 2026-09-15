Η Basket League κάνει τζάμπολ το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της νέας Stoiximan GBL έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έγινε γνωστό το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος πλησιάζει και το ενδιαφέρον αναμένεται έντονο από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές. Τα ντέρμπι δεν θα αργήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τον Άρη να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη δεύτερη αγωνιστική, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, στις 10 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένο το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Άρης, ενώ το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για τη πρεμιέρα απέναντι στον Ηρακλή στις 4 Οκτωβρίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ίδια μέρα τους νεωφότιστους ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν 2026/27

1η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι

17:30 Καρδίτσα – Άρης

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Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

15:00 Περιστέρι – Ηρακλής / SPORT FM TV

16:00 Μαρούσι – Μύκονος / SPORT FM TV

16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

3η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

15:00 ΑΕΚ – Μύκονος / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι / ΣΚΑΪ

4η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

17:30 Περιστέρι – Μαρούσι / SPORT FM TV

19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV

5η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV

16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

16:00 Μύκονος – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ

6η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Μύκονος / SPORT FM TV

17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

7η αγωνιστική

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

13:00 Περιστέρι – Μύκονος / SPORT FM TV

16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΙ

8η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

13:00 Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΙ

9η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ

17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV

17:00 Περιστέρι – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Μύκονος – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

10η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος / SPORT FM TV

17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Περιστέρι – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM T

11η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

16:00 Μύκονος – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

12η αγωνιστική

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος / SPORT FM TV

13:00 Περιστέρι – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ

19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV

13η αγωνιστική

Κυριακή 3 Ιανουαρίου

13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV

13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος / SPORT FM TV

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑ

14η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

Άρης – Καρδίτσα

Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ

Μύκονος – Ηρακλής

Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου

Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Άρης

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Περιστέρι

Μύκονος – Μαρούσι

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών

16η αγωνιστική

Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου

Καρδίτσα – Ηρακλής

Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

ΠΑΟΚ – Μύκονος

Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών

Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

Σάββατο 30 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – Περιστέρι

Άρης – ΠΑΟΚ

Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα

Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου

Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR

Μύκονος – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

Καρδίτσα – Μύκονος

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Μαρούσι

Περιστέρι – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Άρης

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος

Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών

Μαρούσι – Καρδίτσα

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Άρης – Κολοσσός Ρόδου

Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική

Σάββατο 6 Μαρτίου

ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων

Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι

Μύκονος – Περιστέρι

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας

Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης

21η αγωνιστική

Σάββατο 13 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής

Άρης – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών

Μύκονος – ΑΕΚ

Περιστέρι – ΠΑΟΚ

Κυριακή 14 Μαρτίου

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική

Σάββατο 20 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα

ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών

Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου

Μαρούσι – Περιστέρι

Κυριακή 21 Μαρτίου

Ηρακλής – Άρης

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός