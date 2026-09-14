Νέες αποκαλύψεις από τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Έκλεισαν όχι μία αλλά δύο φορές το alarm του μηχανήματος».

Νέα δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και την ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Εγκληματικά λάθη και παραλείψεις συνθέτουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του. Η έρευνα των αρχών για τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έφερε καρπούς καθώς έδωσε σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή και το πώς η γιατρός αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις ηχητικές ενδείξεις του μηχανήματος για την επιδεινούμενη κατάσταση του τραγουδιστή.

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«Αγνόησαν δύο φορές την ειδοποίηση του μηχανήματος για θρόμβωση του Μαζωνάκη»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης καταγράφηκε alert για πιθανή θρόμβωση. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα η ηχητική προειδοποίηση επαναλήφθηκε με την αρμόδια γιατρό να την απενεργοποιεί και να συνεχίζει την ιατρική διαδικασία αδιαφορώντας για την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του Μαζωνάκη. Οι ενδείξεις του μηχανήματος αποκάλυψαν ότι η διαδικασία ξεκίνησε στις 14:14. Περίπου εννέα με δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε το πρώτο alert για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση. Στη συνέχεια καταγράφηκαν και άλλα alerts από το μηχάνημα, ενώ η λειτουργία του φέρεται να συνεχίστηκε έως τις 14:56.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαραλάμπος Λυκούδης, αναφέρθηκε στις κρίσιμες αυτές ενδείξεις, υποστηρίζοντας ότι ο συναγερμός χτύπησε δύο φορές και φέρεται να διακόπηκε, με τον πρώτο να καταγράφεται μόλις εννέα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης. Και όπως τόνισε μιλώντας στο MEGA αν η γιατρός δεν παρέκαμπτε τον συναγερμό, σταματούσε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης και ειδοποιούσε για την παροχή πρώτων βοηθειών στον τραγουδιστή δεν είχαμε φτάσει στο να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο κ. Λυκούδης ήταν ρητός και κατηγορηματικός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος που κόστισε τη ζωή του καλλιτέχνη. Για αυτό και εξαρχής ο δικηγόρος επέμενε για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου των δύο γιατρών όπερ και εγένετο πριν απο λίγο καθώς πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Αν το πρώτο alert στα εννέα λεπτά είχε οδηγήσει σε άμεση διακοπή της διαδικασίας και άμεση κινητοποίηση των γιατρών θεωρείται βέβαιο ότι ο τραγουδιστής δεν θα είχε την μοιραία κατάληξη.

«Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά ο Γιώργος θα είχε σωθεί»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Την ώρα της κηδείας και της ταφής του Γιώργου, επήλθε η πρώτη του δικαστική δικαίωση. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τους αρμόδιους δικαστές, τον κύριο ανακριτή και τον κύριο εισαγγελέα, όπου έσκυψαν το κεφάλι στο προανακριτικό υλικό και η αξιολόγησή του αναβάθμισε αυτήν την κατηγορία από τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο». «Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτήν τη θεραπεία, την εξέταση, την έκανε κάποιος έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα και ήταν η δουλειά του αυτή, ο Γιώργος θα είχε σωθεί», τονίζει.

Ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς σε «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Nωρίτερα αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Μετά τα νέα επιβαρυντικά στοιχεία, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μία κατηγορία που αλλάζει τα δεδομένα στην ποινική τους μεταχείριση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε νέα ποινική δίωξη, με το ζευγάρι των γιατρών να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και νέα στοιχεία που διαβίβασε η Ελληνική Αστυνομία στις δικαστικές αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκθέσεις που αφορούν ψηφιακά πειστήρια τα οποία συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες, καθώς και στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας ζωτικών δεδομένων του τραγουδιστή.

Πλέον οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

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Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο

Αύριο Τρίτη, το πρωί θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι σήμερα κατέθεσαν η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης.

Πάντως την εξέλιξη της υπόθεσης είχε «προαναγγείλει» ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκης Χαράλαμπος Λυκούδης, που σε δήλωση του το πρωί της Δευτέρας σχολίασε πως «είναι μια καθοριστική ημέρα για την πορεία αυτής της υπόθεσης διότι αν δεν αναβαθμιστεί η αποδιδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία, είναι σφόδρα πιθανόν να δεσμευτεί ο ανακριτής και να μην μπορεί δικονομικά να διατάξει την προσωρινή τους κράτηση. Έχω ήδη ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Παρασκευή το μεσημέρι, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ακριβώς γιατί αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχειοθετούνται όλες οι προϋποθέσεις για να αποδοθεί αυτή η κατηγορία».

Τι σημαίνει η αλλαγή του κατηγορητηρίου

Η αλλαγή του κατηγορητηρίου θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία της δικαστικής έρευνας, καθώς πλέον οι δικαστικές αρχές καλούνται να εξετάσουν υπό διαφορετικό ποινικό πλαίσιο τα στοιχεία της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στο γραφείο του ανακριτή, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσουν και να λάβουν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους υπό τα νέα δεδομένα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf3a8aw9pjl?integrationId=40599y14juihe6ly}

H αναβάθμιση του κατηγορητηρίου «ανοίγει» την πόρτα της προφυλάκισης

Μία ανάσα πριν την προφυλάκιση φέρνει η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, τους δύο γιατρούς που καλούνται να απολογηθούν για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και οι δύο βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο καθώς η ποινική τους δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο άλλαξε και μετατράπηκε, μετά τον ορυμαγδό των νέων στοιχείων, επί το δυσμενέστερο για τους κατηγορουμένους. Τα νέα στοιχεία που έφτασαν στο ανακριτικό γραφείο από την έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπως τα αποτελέσματα από τα ψηφιακά πειστήρια που συλλέχθηκαν στις αυτοψίες και ιδίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του Γ. Μαζωνάκη, έλυσαν τα χέρια του 32ου τακτικού ανακριτή προκειμένου να προχωρήσει στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε, λίγο πριν περάσουν την πόρτα του ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του στη 1 το μεσημέρι.

Με τη νέα κατηγορία, οι δύο γιατροί κινδυνεύουν άμεσα με το ενδεχόμενο της προφυλάκισης μετά την απολογία τους ενώ, σε περίπτωσης καταδίκης απειλούνται ακόμη και με ισόβια κάθειρξη. Εντελώς διαφορετική θα ήταν η τύχη τους πάντως αν παρέμενε η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης η οποία δεν οδηγεί σε προφυλάκιση παρά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ προβλέπει πλαίσιο ποινής από 6 έως 10 χρόνια.

Όπως όλα δείχνουν πάντως, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οι αρχές μπήκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να συλλέξουν όσα στοιχεία είχαν προσπαθήσει οι δύο κατηγορούμενοι για να καταγραφούν με ακρίβεια τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ανακοπής του καλλιτέχνη αλλά και όσα ακολούθησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ιατρικές πράξεις έγιναν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή τα κρίσιμα λεπτά.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ η γιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση Μαζωνάκη ενόσω ανακοινώνονταν η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος της ίδιας και του συζύγου της φέρεται να ξέσπασε και να ανέφερε χαρακτηριστικά «Τι έχω κάνει και με ταλαιπωρείται έτσι»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf0wmytx0ex?integrationId=40599y14juihe6ly}