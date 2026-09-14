Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.694 μονάδες με πτώση 1,16%.

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τις πιέσεις να εκτείνονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.694 μονάδες με πτώση 1,16%. Αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 323 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 42,84 εκατ. τεμάχια. Μέσω 20 πακέτων διακινήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας 23,4 εκατ. ευρώ. Η αρνητική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς, καθώς μόλις 19 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 88 πτωτικών, ενώ 30 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο ταμπλό, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,19% στις 3.232 μονάδες. Η Εθνική έκλεισε στο -1,67%, η Eurobank στο -1,02%, η Πειραιώς στο -0,93% και η Alpha Bank στο -0,43%. Απώλειες 2,14% κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου και 0,76% η Optima, ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά 2,53%.

Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,11% στις 6.926 μονάδες, ενώ εντονότερες ήταν οι πιέσεις στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να χάνει 2,01% στις 2.995 μονάδες.

Από τα blue chips ξεχώρισαν θετικά η Coca-Cola HBC με άνοδο 2,28% και ο ΟΤΕ με 0,76%. Στον αντίποδα, η Lamda Development έχασε 4,81%, οι Cenergy και Viohalco υποχώρησαν κατά 4,01%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 3,97%, η ΕΥΔΑΠ κατά 3,5% και η Aegean κατά 3,02%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η ΕΧΑΕ διαφοροποιήθηκε με κέρδη 2,63%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν ο ΑΔΜΗΕ με 5,38%, ο Σαράντης με 3,78%, η Qualco με 3,01%, η Ideal με 2,72%, η Autohellas με 2,64%, η ΑΒΑΞ με 2,10% και η Dimand με 1,86%.