Κριτική ασκείται και στο κατώτατο όριο των 10 εκατ. ευρώ για την ένταξη μιας επένδυσης στο καθεστώς.

Παρατηρήσεις και ενστάσεις για επιμέρους διατάξεις του νέου καθεστώτος κινήτρων για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις καταγράφονται στη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Ανάπτυξης, με τα σχόλια να επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στον ορισμό των ξένων κεφαλαίων, στους δικαιούχους, στα όρια των επενδύσεων και στα κριτήρια αξιολόγησης.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τίθενται αφορά την απουσία σαφούς ορισμού για το τι συνιστά «μη εγχώριο επενδυτικό κεφάλαιο». Σε σχόλια επισημαίνεται ότι δεν προσδιορίζονται το ελάχιστο ποσοστό ξένης συμμετοχής, τα δικαιώματα ψήφου και ο τρόπος αντιμετώπισης περιπτώσεων μικτής ιδιοκτησίας ή επανεισαγωγής ελληνικών κεφαλαίων μέσω σχημάτων του εξωτερικού. Ενστάσεις διατυπώνονται και για τους δικαιούχους. Στη διαβούλευση σημειώνεται ότι ο περιορισμός σε νέες επιχειρήσεις, με ηλικία έως 12 μήνες, ενδέχεται να αποκλείσει υφιστάμενες ελληνικές θυγατρικές ξένων ομίλων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν σημαντικές επανεπενδύσεις στη χώρα. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα ως προς την εφαρμογή των προβλέψεων σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Κριτική ασκείται και στο κατώτατο όριο των 10 εκατ. ευρώ για την ένταξη μιας επένδυσης στο καθεστώς. Σύμφωνα με σχόλιο της διαβούλευσης, το συγκεκριμένο κατώφλι μπορεί να αφήσει εκτός τεχνολογικές και ερευνητικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά μικρότερης έντασης παγίων. Αντίστοιχα, το ανώτατο όριο των 50 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να αποκλείσει μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις. Παρατηρήσεις υπάρχουν και για τη φορολογική απαλλαγή, με σχόλιο να αναφέρει ότι το συγκεκριμένο κίνητρο ευνοεί περισσότερο επιχειρήσεις που εμφανίζουν γρήγορα κέρδη. Παράλληλα, εκφράζονται επιφυλάξεις για την πρακτική εφαρμογή της δίμηνης προθεσμίας ταχείας αδειοδότησης και για το κατά πόσο αντιμετωπίζεται η έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η έκταση των εξουσιοδοτήσεων προς τον υπουργό Ανάπτυξης. Σχόλιο υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος του ουσιαστικού περιεχομένου του καθεστώτος μεταφέρεται στην υπουργική απόφαση της προκήρυξης, χωρίς να καθορίζονται σταθερό χρονοδιάγραμμα, ελάχιστη διάρκεια της πρόσκλησης και διαδικασία για την περίπτωση υπερκάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τέλος, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ζήτησε η προσβασιμότητα να μην αντιμετωπίζεται απλώς ως επιλέξιμη δαπάνη, αλλά να ενσωματωθεί οριζόντια στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στην υλοποίηση των επενδύσεων.