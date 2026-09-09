Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται από την επιχείρηση η παροχή ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου ως εξασφάλιση.

Μια νέα λύση χρηματοδότησης, η οποία συνδέει άμεσα τη ρευστότητα μιας επιχείρησης με τις καθημερινές εισπράξεις της από κάρτες, παρουσιάζει η Alpha Bank σε συνεργασία με τη Nexi Ελλάδος.

Το «POS Άμεση Χρηματοδότηση» απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο του POS, μετατρέποντάς το από μέσο αποδοχής πληρωμών σε εργαλείο πρόσβασης σε κεφάλαιο κίνησης.

Μέσω της νέας λύσης, η επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση και να την αποπληρώνει σταδιακά μέσα από τις εισπράξεις που πραγματοποιεί με κάρτες στα Nexi POS, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος με την e-commerce πλατφόρμα Xpay. Με αυτόν τον τρόπο, η εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης συνδέεται με την πραγματική εμπορική δραστηριότητα και την πορεία του τζίρου.

Η λύση προβλέπει δύο διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η πρώτη αφορά τη χορήγηση ενός εφάπαξ ποσού για την κάλυψη συγκεκριμένης χρηματοδοτικής ανάγκης, το οποίο αποπληρώνεται σταδιακά. Η δεύτερη λειτουργεί ως ανανεούμενο όριο χρηματοδότησης, από το οποίο η επιχείρηση μπορεί να αντλεί κεφάλαια όταν τα χρειάζεται.

Στόχος είναι να καλύπτονται τόσο επιχειρήσεις που χρειάζονται μία συγκεκριμένη κεφαλαιακή ενίσχυση όσο και εκείνες που επιθυμούν να έχουν διαθέσιμη μια πιο σταθερή πηγή ρευστότητας για τις ανάγκες της καθημερινής τους λειτουργίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρόπος αποπληρωμής

Κεντρικό χαρακτηριστικό του «POS Άμεση Χρηματοδότηση» είναι ο τρόπος αποπληρωμής. Αντί για μία προκαθορισμένη σταθερή μηνιαία δόση, η εξόφληση πραγματοποιείται αυτόματα ως ποσοστό των εισπράξεων από κάρτες.

Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια συναλλαγή, μέρος της είσπραξης κατευθύνεται στην αποπληρωμή της χρηματοδότησης και το υπόλοιπο πιστώνεται στον λογαριασμό της επιχείρησης. Έτσι, όταν ο τζίρος είναι υψηλότερος, η αποπληρωμή επιταχύνεται, ενώ σε περιόδους χαμηλότερων πωλήσεων περιορίζεται αντίστοιχα το ποσό που κατευθύνεται στην εξόφληση.

Η συγκεκριμένη δομή έχει σχεδιαστεί ώστε η χρηματοδοτική επιβάρυνση να προσαρμόζεται στην πραγματική πορεία της επιχείρησης, περιορίζοντας την πίεση που μπορεί να δημιουργήσει μια σταθερή μηνιαία υποχρέωση σε περιόδους μειωμένης δραστηριότητας.

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται από την επιχείρηση η παροχή ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου ως εξασφάλιση.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται υποχρέωση καταβολής ενός ελάχιστου ποσού κάθε μήνα, ενώ η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ποσοστό των εισπράξεών της που θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, σύμφωνα με την Alpha Bank, στη γυναικεία και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Το «POS Άμεση Χρηματοδότηση» προσφέρει ειδική προνομιακή τιμολόγηση σε πελάτες που εντάσσονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το προϊόν σχεδιάστηκε από την Alpha Bank σε συνεργασία με τη Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi και στρατηγικό συνεργάτη της τράπεζας στις υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών. Η νέα υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στους τομείς των πληρωμών και της χρηματοδότησης, με στόχο τη στενότερη σύνδεση της πρόσβασης σε κεφάλαια με τις πραγματικές εισπράξεις μιας επιχείρησης.

Ο Επικεφαλής Επιχειρηματικών Προϊόντων της Alpha Bank, Γιώργος Τσαγκαράκης, ανέφερε ότι με το «POS Άμεση Χρηματοδότηση» οι μικρές επιχειρήσεις αποκτούν έναν απλό τρόπο πρόσβασης σε ρευστότητα, με την αποπληρωμή να προσαρμόζεται στον τζίρο τους. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια λύση με ξεκάθαρους όρους, η οποία παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.

Από την πλευρά της, η Εμπορική Διευθύντρια της Nexi Payments Ελλάδος, Ελένη Αργυροπούλου, επισήμανε ότι οι πληρωμές μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης και όχι αποκλειστικά ως λειτουργική διαδικασία για μια επιχείρηση. Όπως ανέφερε, μέσω της συνεργασίας με την Alpha Bank, οι καθημερινές εισπράξεις αξιοποιούνται ως εργαλείο πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις.