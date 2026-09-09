Έρευνα διαπιστώνει ότι η θερμοκρασία και η ποσότητα των ζεστών ρόφηματων που καταναλώνουμε αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.

Η κατανάλωση πολύ ζεστού τσαγιού και καφέ τριπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του οισοφάγου, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη παγκοσμίως που εξέτασε τη συγκεκριμένη σχέση.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αφήνουν τα πολύ ζεστά φλιτζάνια τσαγιού και καφέ να κρυώνουν μέχρι να είναι ευχάριστα στην κατάποση, καθώς η θερμοκρασία του ροφήματος και ο αριθμός των πολύ ζεστών ρόφηματων που καταναλώνει κανείς αυξάνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του οισοφάγου (SCC).

Η ίδια έρευνα πάντως υποστηρίζει πως τα ζεστά ροφήματα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αδενοκαρκινώματος (AC), της άλλης μορφής καρκίνου του οισοφάγου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο International Journal of Cancer, «μετά τον έλεγχο της θερμοκρασίας του ροφήματος, η ημερήσια κατανάλωση έξι ή περισσότερων ζεστών ρόφηματων, σε σύγκριση με λιγότερα από έξι, συσχετίστηκε με αύξηση κατά 71% στον κίνδυνο SCC, με μικρή συσχέτιση με τον κίνδυνο AC».

Τα ευρήματα βασίζονται στην ανάλυση της κατανάλωσης ζεστών ρόφηματων από σχεδόν 980.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο - τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων παγκοσμίως σε οποιαδήποτε σχετική μελέτη μέχρι σήμερα. Η έρευνα παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για διάστημα 14 ετών, ώστε να αποτυπώσει μια μακροπρόθεσμη εικόνα των συνηθειών και της υγείας τους.

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Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πώς προτιμούν να καταναλώνουν τα ζεστά ροφήματα. Οι διαθέσιμες απαντήσεις περιλάμβαναν τις επιλογές: «πολύ ζεστό», «ζεστό», «χλιαρό» και «δεν πίνω ζεστά ροφήματα». Τα συμπεράσματα βασίστηκαν στην εκτίμηση των ίδιων των ανθρώπων για το πόσο ζεστά ήταν τα ροφήματα που κατανάλωναν, και όχι στις ακριβείς θερμοκρασίες τους.

Η μελέτη κατέληξε σε συμπεράσματα για έναν δυτικοευρωπαϊκό πληθυσμό τα οποία αντανακλούν παρόμοια ευρήματα που είχαν ήδη παρατηρηθεί σε μελέτες στην Ασία, την Αφρική, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Εκείνες οι έρευνες είχαν διαπιστώσει ότι η κατανάλωση τσαγιού ή ματέ - ενός καφεϊνούχου αφεψήματος δημοφιλούς στη Νότια Αμερική - στους 70°C ή παραπάνω αύξανε τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε το 2016 ότι τα ζεστά ροφήματα είναι «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» και «μια πιθανή αιτία καρκίνου του οισοφάγου». Θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο της νόσου προκαλώντας θερμική βλάβη στα κύτταρα που καλύπτουν τον οισοφάγο. Το αλκοόλ και το κάπνισμα αποτελούν άλλους κύριους παράγοντες κινδύνου για αυτόν τον τύπο καρκίνου.

Οι υγειονομικές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα τελευταία ευρήματα για να ενθαρρύνουν το κοινό να καταναλώνει πιο δροσερά ροφήματα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση ότι λιγότεροι άνθρωποι θα διαγιγνώσκονται με αυτή τη μορφή καρκίνου του οισοφάγου, ανέφερε η ερευνητική ομάδα.

Για παράδειγμα, μία στις επτά περιπτώσεις SCC στο Ηνωμένο Βασίλειο «θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν τα άτομα που ανέφεραν ότι κατανάλωναν τα ροφήματά τους σε "πολύ ζεστή" θερμοκρασία, τα κατανάλωναν αντίθετα σε μια θερμοκρασία πιο αντιπροσωπευτική του εύρους που περιγράφεται ως "ζεστό"».

Οι ερευνητές σημείωσαν: «Το γεγονός ότι παρατηρήσαμε μια σαφή τάση στον κίνδυνο στις κατηγορίες θερμοκρασίας που αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες υποδηλώνει ότι ο περαιτέρω περιορισμός της θερμοκρασίας στην οποία τα άτομα καταναλώνουν τα ροφήματά τους - πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο για αυτόν τον πληθυσμό - μπορεί να αποτρέψει ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών SCC.

«Αυτή η μεγάλη μελέτη σε ενήλικες μέσης ηλικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων τα ζεστά ροφήματα καταναλώνονται ευρέως, παρέχει σαφείς αποδείξεις ότι η θερμοκρασία και η συχνότητα κατανάλωσης ζεστών ρόφηματων αποτελούν χρήσιμους στόχους για την πρόληψη του SCC».

Η Fiona Osgun, επικεφαλής υγειονομικής πληροφόρησης στο Cancer Research UK (που χρηματοδότησε τη μελέτη), δήλωσε: «Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος που πρέπει να αφεθεί ένα ζεστό ρόφημα να κρυώσει. Αλλά αν ανησυχείτε, θα προτείναμε απλώς να περιμένετε μέχρι να είναι ευχάριστο στην κατάποση παρά να το πίνετε ενώ είναι ακόμα πολύ ζεστό».

Ο αστερίσκος καθηγητή μοριακής στοματικής ογκολογίας

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Muy-Teck Teh, καθηγητής μοριακής στοματικής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, δήλωσε ότι η εξάρτηση της έρευνας από αυτοαναφερόμενες θερμοκρασίες ενδέχεται να έχει επηρεάσει τα ευρήματα.

«Ένας βασικός περιορισμός, ωστόσο, είναι ότι η αντιλαμβανόμενη θερμοκρασία του ροφήματος είναι εγγενώς υποκειμενική. Παραμένει ασαφές εάν τα άτομα που ανέχονται ή προτιμούν πολύ ζεστά ροφήματα έχουν αλλοιωμένη θερμοαισθητικότητα ή βλεννογονική ευαισθησία, η οποία θα μπορούσε από μόνη της να αντανακλά μια υποκείμενη βιολογική προδιάθεση για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και να τα οδηγεί στο να προτιμούν θερμότερα ροφήματα. «Αυτή η πιθανότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί και επιπλέκει την ερμηνεία της αιτιώδους συνάφειας», πρόσθεσε.

Πηγή: Guardian