Το αποκάλυψε ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
Σε κάθε λογαριασμό ρεύματος 100 ευρώ τα 40 ευρώ είναι το κόστος των ρευματοκλοπών και των ανεξόφλητων λογαριασμών που μετακυλίονται σε συνεπείς πελάτες.
Σε τι ποσό ανέρχονται οι ανεξόφλητες οφειλές; Σε 3 διαεκατομμύρια ευρώ. Και οι ρευματοκλοπές; Σε 450 εκατ. ευρώ!
Γιατί επτά χρόνια τώρα η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό;
Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον παρά μόνο από την ίδια!
Αλλά τι την νοιάζει, ας είναι καλά τα κορόιδα που πληρώνουν...
Β.Σκ.