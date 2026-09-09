«Ποτέ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που εξακολουθεί να είναι αρκετά καλός στη δουλειά του», δηλώνει πικραμένος ο θρύλος της μουσικής, Τομ Τζόουνς.

Ο Τομ Τζόουνς απομακρύνθηκε από το βρετανικό «The Voice» μετά από 14 χρόνια παρουσίας σε μία από τις κόκκινες καρέκλες ως coach.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», τη νέα σεζόν ο θρυλικός καλλιτέχνης δεν θα βρίσκεται στη θέση του ούτε θα καθοδηγεί τη δική του ομάδα διαγωνιζομένων και όλα αυτά στο πλαίσιο «μιας νέας αναδιάρθρωσης» που θέλει να κάνει η παραγωγή. Ωστόσο, το ITV φέρεται να εξετάζει τρόπους για να διατηρήσει την παρουσία του στο σόου, αλλά με άλλη ιδιότητα.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι «Στο ITV λατρεύουν τον Σερ Τομ και εργάζονται σκληρά πίσω στα παρασκήνια για να το κάνουν να πετύχει».

{https://youtu.be/tEEWqxsAVs0?si=__ZmSBr_DV2QMmp-}

Η αντίδραση του Ουαλού θρύλου της μουσικής, ο οποίος εμφανίζεται στο «The Voice» από το ξεκίνημά του το 2012, ήταν άμεση. Ο Τομ Τζόουνς, εμφανώς πικραμένος από την εξέλιξη αυτή, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι δεν ήταν δική του επιθυμία να αποχωρήσει από την εκπομπή. «Λατρεύω το σόου και εκτιμώ πραγματικά το κοινό», έγραψε. «Το ITV πήρε αυτή την απόφαση – προφανώς πριν από αρκετό καιρό, και μόλις πρόσφατα ενημερώθηκα γι’ αυτό. Ο λόγος που αναφέρθηκε είναι μια οικονομική δυσκολία που σχετίζεται με την ασφάλιση».



Ο Τομ Τζόουνς συνεχίζει εκφράζοντας την απογοήτευσή του: «Τώρα λένε στον Τύπο ότι ήθελαν να "ανανεώσουν" την εκπομπή και ότι, με τη νέα σύνθεση των coaches, δεν θα υπήρχε θέση για μένα. Μου προσφέρουν έναν πολύ περιορισμένο ρόλο, όπου θα έκανα μια εμφάνιση χωρίς όμως να συμμετέχω ουσιαστικά από την αρχή, και αυτό δεν με ενθουσιάζει».

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Και κλείνει τη δήλωσή του αναφέροντας: «Έτσι, το μόνο που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι ποτέ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που εξακολουθεί να είναι αρκετά καλός στη δουλειά του».

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Ποιος θα τον αντικαταστήσει

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Cheryl - πρώην κριτή στο «X Factor» - φέρεται να είναι εκείνη που θα καθίσει στην άδεια καρέκλα του Σερ Τομ στο «The Voice».

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η πρώην σταρ των Girls Aloud θα ενταχθεί στο καστ μαζί με τον ράπερ will.i.am και την Κέλι Ρόουλαντ, καθώς και τον ράπερ Aitch, αντικαθιστώντας τους McFly, Ντάνι Τζόουνς και Τομ Φλέτσερ.

{https://youtu.be/9H74DIfpsco?si=AZ_7RjHGq6lJkCCZ}



Σημειώνεται ότι ο Τομ Τζόουνς ήταν ο coach τριών νικητών του βρετανικού «The Voice» και συγκεκριμένα των: Leanne Mitchell στην πρώτη σεζόν, Ruti Olajugbagbe στην έβδομη σεζόν και Anthonia Edwards στην ενδέκατη σεζόν.