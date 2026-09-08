«Κλείδωσε» το φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για καταιγίδες.

Ο καιρός αλλάζει άρδην πρόσωπο τις επόμενες μέρες καθώς όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα μετά την ζέστη και τα επίμονα μελτέμια έρχονται βροχές και καταιγίδες που θα θυμίσουν ότι ημερολογιακά έρχεται η ώρα του φθινοπώρου.

Στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ξεδιπλώνει πώς ο καιρός από καλοκαιρινούς ρυθμούς μπαίνει σε τροχιά εν μέρει φθινοπωρινή με την θερμοκρασία να επιστρέφει στα γνώριμα για την εποχή δεδομένα και τις βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους με φαινόμενα αξιόλογης έκτασης.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 7 μποφόρ. Η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να μεταβάλλεται από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στα βόρεια και βορειοδυτικά. Στη συνέχεια, η μεταβολή φαίνεται να επεκτείνεται, με το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Βροχερό διήμερο προ των πυλών: Πού θα χρειαστεί ομπρέλα

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν το Ιόνιο και μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας να περνούν σε πιο άστατες καιρικές συνθήκες την Κυριακή και τη Δευτέρα. Παράλληλα με την αλλαγή του καιρού, το θερμόμετρο αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα. Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει και θα επιστρέψει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας.

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Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ζιακόπουλος « υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στη Β-ΒΔ Ελλάδα και το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας (13 & 14/9) στο Ιόνιο και τις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πέρα από αυτό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και σε αυτά θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας.»

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Βαρομετρικά χαμηλά, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας που εκτείνονται από τη ΒΑ Ευρώπη ως τη ΒΔ Αφρική, χωρίζουν την ήπειρό μας σε δύο μεγάλες περιοχές. Στην πρώτη, που περιλαμβάνει βασικά τις χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, ο καιρός είναι φθινοπωρινός, αλλά στη δεύτερη, στην οποία συγκαταλέγονται οι χώρες της ανατολικής και της νότιας Ευρώπης, οι καιρικές συνθήκες είναι καλοκαιρινές.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 3 με 4 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φθάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ και η απογευματινή θερμική αστάθεια θα περιοριστεί βασικά στα ορεινά της Δ. Ελλάδας και της κεντροδυτικής Μακεδονίας.

Την Πέμπτη (10/9), από πλευράς θερμοκρασίας και προοπτικής βροχών, η κατάσταση δεν θα αλλάξει, αλλά οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κατά 1 με 2 μποφόρ σε όλα τα πελάγη.

Την Παρασκευή (11/9), θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες συνθήκες σε στεριά και θάλασσα.

* Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στη Β-ΒΔ Ελλάδα και το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας (13 & 14/9) στο Ιόνιο και τις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πέρα από αυτό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και σε αυτά θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδα