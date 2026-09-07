Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ιράν σε πλοία επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές και στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς.

Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύεται κατά 1,20%, με κέρδη 1,10 δολαρίων, και διαμορφώνεται στα 92,58 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Μπρεντ σημειώνει άνοδο 1,19%, ή 1,15 δολαρίων, φθάνοντας στα 97,43 δολάρια το βαρέλι και πλησιάζει πλέον το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η άνοδος του πετρελαίου αποδίδεται στη διένεξη ΗΠΑ – Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Σάββατο τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ένα από τα πλήγματα πραγματοποιήθηκε ανοικτά της νήσου Χαργκ, κοντά στον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις προοπτικές της προσφοράς από την περιοχή.

Την ίδια ημέρα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, κινούνταν μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ. Οι ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν επίσης ότι επιτέθηκαν σε τρία ακόμη αμερικανικά πλοία σε άλλες περιοχές.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου συνιστούν «σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη θάλασσα», σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks. Όπως εκτιμά, τα εμπορικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται πλέον σκόπιμα ως μέσο άσκησης αμοιβαίας οικονομικής πίεσης, περιορίζοντας σημαντικά τη μέχρι πρότινος διακριτή γραμμή μεταξύ της στρατιωτικής αντιπαράθεσης και της εμπορικής ναυτιλίας.

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Η ένταση έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Κατά μέσο όρο μόλις 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων την ημέρα διέσχισαν τα Στενά τις τελευταίες δέκα ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Πρόκειται για τη χαμηλότερη ημερήσια κίνηση από τον Μάιο.

Παράλληλα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε την Κυριακή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

Στο μέτωπο της προσφοράς, ο OPEC+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής πετρελαίου για τον Οκτώβριο κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία για τις νέες ποσοστώσεις προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την παραγωγή.

Διεθνείς αναλυτές θεωρούν πιθανότερο ένα σενάριο παρατεταμένης αντιπαράθεσης, με ελεγχόμενες αλλά επαναλαμβανόμενες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Ένα τέτοιο περιβάλλον, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, θα μπορούσε να καθυστερήσει την πλήρη αποκατάσταση της προσφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Κατά τους ίδιους οι εξαγωγές θα παραμείνουν περιορισμένες για το υπόλοιπο του 2026, πριν αρχίσει μια σταδιακή επαναφορά προς τα τέλη του τέταρτου τριμήνου. Η επιστροφή των ροών στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο δεν αναμένεται, σύμφωνα με τους αναλυτές, πριν από τα τέλη του πρώτου ή τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2027.