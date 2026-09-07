Το πύρινο μέτωπο στην Εύβια μαίνεται ανεξέλεγκτο και οι καπνοί θα φτάσουν σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά και στην Αθήνα λόγω των ανέμων.

Την προσοχή των κατοίκων της Αττικής για την πορεία του καπνού από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εύβοια εφιστά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά των καπνών προς την Αθήνα.

Η φωτιά στην Εύβοια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική περιοχή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ παράλληλα επηρεάζουν και την πορεία του καπνού. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγος Θοδωρή Κολυδά που μίλησε στο Dnews, οι άνεμοι όπως φυσάνε αυτή την ώρα θα μεταφέρουν το νέφος του καπνού στο Λεκανοπέδιο και η επιβάρυνση θα γίνει αισθητή και στην Αθήνα.

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Η κατάσταση στην Εύβοια παραμένει δύσκολη, καθώς το πύρινο μέτωπο καίει σε πυκνή δασική βλάστηση, ενώ οι άνεμοι δημιουργούν συνεχείς μεταβολές στη συμπεριφορά της φωτιάς. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Το πύρινο μέτωπο στην Μακρυκάπα είναι ιδιαιτέρως δύσκολο καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία, η καύσιμη ύλη και κυρίως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Εύβοια τις τελευταίες ώρες δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι των περιοχών της Αττικής από τις οποίες αναμένεται να περάσει το νέφος καπνού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον η ατμόσφαιρα θα επιβαρυνθεί σημαντικά.

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Καπνοί και μυρωδιά καμμένου στην Αθήνα λόγω της φωτιάς στην Εύβοια

Πέραν του καπνού θα είναι αισθητή και η μυρωδιά του καμμένου από τη μεγάλη φωτιά στην κεντρική Εύβοια. Η μεταφορά καπνού από μεγάλες δασικές πυρκαγιές προς την Αττική δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς οι άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν τα αιωρούμενα σωματίδια σε μεγάλες αποστάσεις.

Η ανάλυση Κολυδά στο Dnews για την μεταφορά καπνού στην Αθήνα από την Εύβοια

Η δορυφορική ακολουθία της EUMETSAT αποτυπώνει τη μεταφορά του καπνού από την πυρκαγιά της Κεντρικής Εύβοιας προς τα νότια, με τη βοήθεια των ανέμων. Η καπνική στήλη εκτείνεται πάνω από τον Ευβοϊκό και έχει ήδη επηρεάσει την Αττική, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική ατμοσφαιρική θόλωση. Στην εξέλιξη των εικόνων διακρίνεται ότι ο καπνός δεν διατηρεί παντού μια συμπαγή και ομοιόμορφη μορφή. Καθώς απομακρύνεται από την εστία, η στήλη απλώνεται, αραιώνει και παρουσιάζει κατά τόπους διακλαδώσεις και μεταβολές στην πυκνότητά της. Αυτή η εικόνα είναι συμβατή με τη δράση της ατμοσφαιρικής τύρβης, της διάτμησης του ανέμου και της ανάμειξης με τον περιβάλλοντα αέρα.

Υπάρχει διάσπαση της καπνικής στήλης;

Από το βίντεο διακρίνεται κυρίως μια σταδιακή διασπορά και αραίωση, με επιμέρους λεπτότερες λωρίδες καπνού. Δεν είναι όμως δυνατόν να τεκμηριωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες καπνικές στήλες ή για συγκεκριμένο μηχανισμό διάσπασης. Για μια τέτοια εκτίμηση θα χρειαζόταν συνδυασμός με τα πεδία ανέμου σε διαφορετικά ύψη και, ιδανικά, με παρατηρήσεις της κατακόρυφης δομής του καπνού. Η παρουσία καπνού πάνω από την Αττική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συγκέντρωσή του είναι ίδια σε όλες τις περιοχές ή ότι βρίσκεται παντού κοντά στην επιφάνεια. Η πραγματική επιβάρυνση εξαρτάται από το ύψος μεταφοράς, την κατακόρυφη ανάμειξη και τις τοπικές συνθήκες ανέμου.

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7682818881282526486}