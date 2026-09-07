«Δεν τελειώνει ο εφιάλτης» με τις δασικές φωτιές φέτος.

Δύο χελώνες προστέθηκαν στη μακρά λίστα των ζώων που επλήγησαν από τις φωτιές των τελευταίων ημερών και έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ, προκειμένου να τα περιθάλψει.

Εθελοντές του ΔΙΔΑΖ περισυνέλεξαν τις δύο χελώνες με εγκαύματα, από τη φωτιά στον Ελαιώνα της Θήβας, κατά την έρευνα που έκαναν στο πεδίο την Κυριακή. «Τις τελευταίες μέρες έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ γύρω στα 20 πυρόπληκτα ζώα. Δεν τελειώνει αυτός ο εφιάλτης με τις δασικές πυρκαγιές φέτος…», αναφέρει σε ανάρτηση ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.

Πριν από δύο ημέρες, η ΑΝΙΜΑ είχε κάνει ανάρτηση για χωματόφρυνο με εγκαύματα, από τη φωτιά της Καρύστου, που νοσηλευόταν στην οργάνωση. «Η ιχνηλάτηση στο πεδίο από τα μέλη του ΔΙΔΑΖ συνεχίζεται και έχουμε δυστυχώς πληροφορίες για πολλές νεκρές χελώνες, καποιες με εγκαύματα εχουν ήδη μεταφερθεί στην ΑΝΙΜΑ», ανέφερε η οργάνωση στην ίδια ανάρτηση.

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Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν και καλά νέα. Μια μικρή αλεπού, που βρέθηκε με καμένες πατούσες και μουστάκια στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό ήταν πλέον καλά και έτοιμη να επανενταχθεί. Με αφορμή αυτή τη θετική εξέλιξη, η ΑΝΙΜΑ ανέφερε ότι έως εκείνη τη στιγμή, μέσα στο 2026 νοσήλευσε 73 αλεπούδες με κατάγματα, ψώρα και εγκαύματα.