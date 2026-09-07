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Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση του δήμου Καλλιθέας.

Ο δήμος Καλλιθέας ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, καλώντας τους γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση.

Το δημοτικό συμβούλιο πήρε τη σχετική απόφαση στις 31 Αυγούστου, ενώ η πρωτοβουλία «είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024, ωστόσο η εφαρμογή της συνάντησε απίστευτη γραφειοκρατία, αγκυλώσεις και εμπόδια», αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Καλλιθέας.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αναδρομικά για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, όπως ορίζει ο νόμος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έθεσε ο δήμος.

Δήμος Καλλιθέας: Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι της εφάπαξ ενίσχυσης είναι οικονομικά ευάλωτοι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι πρέπει:

- να έχουν δημοτικότητα στον δήμο Καλλιθέας για τουλάχιστον δύο έτη

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- να είναι Έλληνες πολίτες ή να φορολογούνται στην Ελλάδα για τουλάχιστον 12 έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού

- να έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ (19.000 ευρώ σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας)

- τα παραπάνω εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται έπειτα από έλεγχο των προϋποθέσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του δήμου Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76, 1ος όροφος), ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται μέσω email. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής στα τηλέφωνα: 213 210 1233, 213 210 1231, 213 207 0328.