Το επίδομα 400 ευρώ μπορούν και συνταξιούχοι από τα 60 τους έτη αρκεί να λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και να είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αυξήσεις στις συντάξεις και διεύρυνση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης του Νοεμβρίου προβλέπει το πακέτο μέτρων για τους συνταξιούχους.

Οι συντάξεις αυξάνονται με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Παράλληλα, καταργείται η μείωση κατά 50% της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας, σε περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου.

Από τον Νοέμβριο, η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά. Το μέτρο διευρύνεται στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ εντάσσονται και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2,2 εκατομμύρια, ενώ 270.000 επιπλέον δικαιούχοι θα ενταχθούν στο μέτρο. Το κόστος υπολογίζεται σε 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και 1,677 δισ. ευρώ για το 2027.

Τα παραδείγματα δείχνουν το συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος από την αύξηση και την ενίσχυση του Νοεμβρίου:

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