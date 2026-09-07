Σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θα δίνεται το επίδομα 500 ευρώ, το οποίο θα δίνεται κάθε Χριστούγεννα.

Ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τη θέσπιση μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Η νέα παροχή αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους στο Δημόσιο και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από το 2027, με την πρώτη πληρωμή να αναμένεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Πρόκειται για μια μόνιμη ενίσχυση, η οποία θα καταβάλλεται κάθε χρόνο και θα αποτελεί πλέον μέρος των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το επίδομα θα συνυπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές.

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παρουσιάζοντας το νέο μέτρο από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρονική στιγμή της επαναφοράς της πρόσθετης παροχής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται ύστερα από 15 χρόνια.

«Στο Δημόσιο, τώρα, θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια, από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

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Τα παραδείγματα για τους δημοσίους υπαλλήλους

Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, ένας δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει μέσα στο 2027 αύξηση της τάξης των 562 ευρώ καθαρά.

Το 2028, η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένου θα έχει επιπλέον όφελος 402 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, η αύξηση του εισοδήματος σε βάθος διετίας θα φτάσει τα 964 ευρώ.

Αντίστοιχα, ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει, σύμφωνα με την κυβερνητική παρουσίαση, όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028.

Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό πρόσθετο εισόδημα ανέρχεται σε 1.033 ευρώ, ποσό που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός, αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν ακόμη μισθό.

Τι σημαίνουν στην πράξη τα 500 ευρώ

Ωστόσο, το ύψος του νέου επιδόματος χρειάζεται να εξεταστεί και σε ετήσια βάση. Τα 500 ευρώ που προβλέπονται είναι μικτά και θα καταβάλλονται μία φορά τον χρόνο, τον Δεκέμβριο.

Όπως είχε επισημάνει το Dnews και ο Θανάσης Κουκάκης, εάν το ποσό των 500 ευρώ επιμεριστεί στους 12 μήνες του έτους, αντιστοιχεί σε περίπου 41,7 ευρώ μικτά τον μήνα.

Πρακτικά, επομένως, πρόκειται για μια περιορισμένη πρόσθετη παροχή σε σχέση με έναν πλήρη επιπλέον μηνιαίο μισθό. Δεν πρόκειται για επαναφορά ενός 13ου μισθού, αλλά για ένα σταθερό ποσό που θα προστίθεται κάθε χρόνο στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων.

Παρά το σχετικά περιορισμένο ύψος του ποσού, η μονιμοποίηση της παροχής αποτελεί σημαντική παράμετρο, καθώς οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν πλέον ότι κάθε Δεκέμβριο θα υπάρχει μια επιπλέον καταβολή 500 ευρώ μικτά.

Μόνιμη ενίσχυση από τον Δεκέμβριο του 2027

Το νέο επίδομα θα αποτελέσει, επομένως, μια σταθερή ετήσια ενίσχυση για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η πρώτη καταβολή τοποθετείται στον Δεκέμβριο του 2027 και θα ακολουθεί κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το ποσό θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές προσδίδει στο μέτρο και μια μακροπρόθεσμη διάσταση, καθώς δεν θα αποτελεί απλώς μια εφάπαξ παροχή που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους.

Σε κάθε περίπτωση, τα 500 ευρώ μικτά αποτελούν σαφώς μικρότερη παροχή από έναν πλήρη 13ο μισθό. Η σημασία του μέτρου βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πρόκειται για μόνιμη πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση, η οποία έρχεται να προστεθεί στις αυξήσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από το 2027.