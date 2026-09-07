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Η ανήλικη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην πρασιά ξενοδοχείου.

Σοβαρά τραυματισμένη με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται μία 13χρονη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη.

Η ανήλικη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην πρασιά ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα το κορίτσι έπεσε από τον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Γι’ αυτό το λόγο και έχουν πάρει μαρτυρίες από τους υπάλληλους του ξενοδοχείου, ενώ για την υπόθεση αναζητούν δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη την ώρα της πτώσης της..