Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το σκάφος παρέμενε αγκυροβολημένο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η βύθισή του.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές στη Χαλκιδική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι».

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και δύο οχήματα της υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Προσέγγισε την ακτή με ίδιες δυνάμεις και, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, είναι καλά στην υγεία του.