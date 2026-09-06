Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του νέφους, καθώς η κατάσταση στον εναέριο χώρο μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την κατεύθυνση της τέφρας.

Σημαντικές αναστάτωσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ινδονησία προκαλεί η νέα έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, καθώς η διασπορά ηφαιστειακής τέφρας οδήγησε τις Αρχές στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων.

Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν βρίσκεται και το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Η διακοπή της λειτουργίας τους έχει προκαλέσει ένα ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων, επηρεάζοντας εκατοντάδες πτήσεις.

Η ηφαιστειακή τέφρα που εκτοξεύθηκε από το Άνακ Κρακατόα ανήλθε σε μεγάλο ύψος και, με τη βοήθεια των ανέμων, μετακινήθηκε προς περιοχές της Ιάβας και της Σουμάτρας.

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Γιατί η τέφρα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα αεροσκάφη

Η παρουσία ηφαιστειακής τέφρας στην ατμόσφαιρα αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την αεροπορία. Τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να εισέλθουν στους κινητήρες των αεροσκαφών και να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες, ενώ ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλα κρίσιμα συστήματα.

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Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν σε περιορισμούς ή αναστολές πτήσεων όταν η τέφρα μετακινείται σε εναέριους διαδρόμους, με προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα έξι αεροδρόμια που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς η μετακίνηση του νέφους τέφρας δημιουργεί ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σκηνικό και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επηρεαστούν και άλλες αεροπορικές υποδομές.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Οι υπηρεσίες της Ινδονησίας βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, αξιολογώντας τα δεδομένα από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και την πορεία της τέφρας.

Μέχρι στιγμής, από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν έχει αναφερθεί άμεσος κίνδυνος για την εκδήλωση τσουνάμι.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να προσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους ανάλογα με τις οδηγίες των Αρχών και τις συνθήκες στον εναέριο χώρο.

Το Άνακ Κρακατόα, το ηφαίστειο που βρίσκεται στο στενό της Σούνδας ανάμεσα στην Ιάβα και τη Σουμάτρα, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Η σημερινή του δραστηριότητα επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η ηφαιστειακή τέφρα όχι μόνο στις κοντινές περιοχές, αλλά και στις διεθνείς αεροπορικές μετακινήσεις.