Έκανε πεζοπορία στην Αίτνα τη στιγμή που τον χτύπησε κεραυνός.

Ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από κεραυνό στην Αίτνα, ενώ έκανε πεζοπορία σε περιοχή που είχε κλείσει για τους επισκέπτες, εξαιτίας της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Ο κεραυνός χτύπησε τον 29χρονο από το Κάνσας το βράδυ της Κυριακής. Τον παρέλαβε ελικόπτερο, όμως δυστυχώς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Οι ιταλικές αρχές έχουν κλείσει για τους πεζοπόρους μεγάλα τμήματα στις πλαγιές της Αίτνας, εξαιτίας της παρατεταμένης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Κάτι που είχε ως συνέπεια να κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνια τις περισσότερες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, περισσότεροι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Αίτνα από κεραυνούς παρά εξαιτίας της ηφαιστειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με Ιταλούς αξιωματούχους. Ο τελευταίος θάνατος που σχετιζόταν με την έκρηξη του ηφαιστείου καταγράφηκε το 1987.

Πηγή: Guardian