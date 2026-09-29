Στο επίκεντρο των άστατων καιρικών συνθηκών μπαίνει η ανατολική Ελλάδα.

Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και το Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές αναμένονται επίσης στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στα νοτιοδυτικά υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ (στο Ιόνιο τοπικά 5), ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 9 έως 26 °C και στη νησιωτική χώρα από 16 έως 26 °C. Στην Αττική δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 25 βαθμούς.