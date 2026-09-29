Η καρδιά της μόδας χτυπάει στο GNTM 7!

Οι auditions του GNTM 7 συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη, να έχουν ήδη διαλέξει μερικά από τα μοντέλα που θα διαγωνιστούν στην φάση των boot camp.

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι κριτές ήρθαν αντιμέτωποι με νέα πρόσωπα γεμάτα φιλοδοξία, ισχυρούς χαρακτήρες και όμορφες προσωπικότητες, με το παρουσιαστικό τους να γίνεται γρήγορα αντικείμενο συζήτησης.

Αρκετά μοντέλα κατάφεραν να κερδίσουν το πολυπόθητο «ναι», ενώ άλλοι αποχώρησαν απογοητευμένοι από το πλατό, με το ταξίδι τους στην μόδα και το fashion να μη σταματά εδώ.

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Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν, ήταν και ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, ο οποίος βρέθηκε στο πλατό κάνοντας τη δική του προσπάθεια.

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Ο νεαρός κέρδισε την προσοχή των ειδικών, όμως, δεν κατάφερε να αποσπάσει τα πέντε «ναι», με αποτέλεσμα να μείνει εκτός διαγωνισμού για φέτος.

Από την άλλη πλευρά, η Φωτεινή, η Σταυρούλα, ο Μιχάλης, η Ines και άλλα παιδιά, ξεχώρισαν με την προσπάθειά τους κερδίζοντας το χρυσό εισιτήριο για τα boot camp.

GNTM 7: Ο πανύψηλος πυγμάχος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Ο νέος διαγωνιζόμενος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις πριν καλά – καλά φτάσει μπροστά από τους κριτές.

Με ύψος 1,93, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ξανθά μαλλιά και εντυπωσιακά μάτια, μπήκε στο πλατό, μίλησε με τους κριτές, και πολύ γρήγορα του ζητήθηκε να φορέσει μαγιό.

Ο κατακόρυφος που έκανε ανέδειξε το καλλίγραμμο σώμα του, και πολύ γρήγορα ο ενθουσιασμός των κριτών μεταφράστηκε γρήγορα σε πέντε «ναι».

Ο Άγγελος Μπράτης, ωστόσο, προσπάθησε να χαρίσει ένα διαφορετικό χιουμοριστικό σχόλιο στην κριτική του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν διέκρινε κανένα από θετικό στην εμφάνισή του, με την απάντησή του να διαψεύδει τα όσα είπε.

«Τόσα χρόνια μοντέλο τέτοιους κοιλιακούς δεν ξανά είδα», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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GNTM 7: Η εντυπωσιακή Σοφία που ενθουσίασε τους κριτές

Στην συνέχεια, η Σοφία μπήκε στο πλατό του GNTM 7 και πολύ γρήγορα, κέρδισε το χειροκρότημα.

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του προσώπου της, οι πόζες της και η ευλυγισία της έκανε τη Ζενεβιέβ να εκφράσει ανοιχτά τον ενθουσιασμό της, με την Ηλιάνα και την Μπέττυ, να εκδηλώνουν και αυτές με τη σειρά τους την χαρά της για την είσοδο της Σοφίας στο πλατό.

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«Μπορεί να είναι η πιο όμορφη που έχω δει εγώ», σχολίασε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό της αναφορικά με το αν θα μπορούσε να σταθεί σε μία πασαρέλα.

Τα σχόλια των κριτών μεταφράστηκαν γρήγορα σε πέντε «ναι» και η Ζενεβιέβ, δήλωσε ότι θα είναι το «πουλέν» της.

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