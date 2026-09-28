Στους 1.550.500 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των στρατιωτικών στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας υπέγραψε τη Δευτέρα (28/09) ο πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η εντολή αυτή δόθηκε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται εδώ και τεσσεράμισι χρόνια. Πρόκειται για την τέταρτη τέτοιου είδους απόφαση που λαμβάνει το Κρεμλίνο μέσα στο 2026.

Το διάταγμα δεν δίνει καμία διευκρίνιση για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία αυτήν την αύξηση, ούτε εξηγεί πώς θα καλυφθούν αυτές οι νέες θέσεις. «Η εγκεκριμένη στελέχωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ορίζεται σε 2.441.630 μέλη, εκ των οποίων οι 1.550.500 είναι στρατιωτικοί», αναφέρεται στο κείμενο.

Παρόμοια διατάγματα είχε υπογράψει ο Πούτιν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αθροιστικά, οι μάχιμοι στρατιώτες αυξήθηκαν κατά 47.860.

Η ρωσική προέλαση στο πεδίο της μάχης επιβραδύνθηκε φέτος καθώς η ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο μέτωπο καθιστά δύσκολη τη γρήγορη μετακίνηση μονάδων.

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Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Μόσχα σχεδιάζει νέα επιστράτευση, κάτι που ο Πούτιν αποκάλεσε «παραπληροφόρηση». Η τελευταία φορά που διέταξε επιστράτευση εφέδρων ήταν το 2022, έπειτα από αλλεπάλληλες οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο.