Ποινική έρευνα από τις ρωσικές Αρχές για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων βιομηχανικής ασφάλειας.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε τη Δευτέρα (28/09) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιάροσλαβλ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS, η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν περίπου 100 στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.

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Οι ρωσικές Αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παραβίασης των κανονισμών βιομηχανικής ασφάλειας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.