ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους αναφορικά με τις οικονομικές προτάσεις τους στα 2,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον σχεδιασμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, σημειώνοντας πως καταρρέει το κυβερνητικό αφήγημα.

Στη συζήτηση σημειώθηκε μεταξύ άλλων ότι έχει καταρρεύσει στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα πως τα 2,2 δισ. ευρώ αποτελούσαν το ανελαστικό όριο του δημοσιονομικού χώρου, καθώς λίγες ημέρες μετά τη ΔΕΘ η ίδια η κυβέρνηση της Ν.Δ. άνοιξε τη συζήτηση για πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Επισημάνθηκε ακόμα πως επιβεβαιώνεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δυνατότητες και τις ευελιξίες του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημάνθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που οριοθέτησαν τις οικονομικές προτάσεις τους στα 2,2 δισ. ευρώ, στο όριο που ψευδώς έθεσε η κυβέρνηση, πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ανοίγει συγκεκριμένα πολιτικά μέτωπα: 13η σύνταξη, 13ος μισθός, μείωση ΕΦΚ και έμμεσων φόρων, παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους της διύλισης, δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ και δημόσιος τραπεζικός πυλώνας.

Σημαντική αναφορά έγινε στην ανάπτυξη της πρότασης για τον ΕΦΚΑ ως Εθνικό Επενδυτή, με τρεις άξονες: Κοινωνική κατοικία, διαχείριση ιδιωτικού χρέους και παραγωγική αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Προχωρά κύκλος οργανωμένων συναντήσεων με εργαζομένους, συνταξιούχους, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, επιμελητήρια και αυτοδιοίκηση, ενώ η πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί και στις Περιφέρειες.

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Παράλληλα, η δουλειά που έγινε στη ΔΕΘ συνεχίζεται. Έχει προχωρήσει η καταγραφή και ομαδοποίηση των αιτημάτων των φορέων, ώστε να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές και πολιτικές ενέργειες και να υπάρχει ενημέρωση των φορέων για την εξέλιξή τους.

Οι περιοδείες του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα περιφερειακής παρουσίας του κόμματος για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με αφετηρία τη Δυτική Μακεδονία και το διήμερο του «Στο Κόκκινο» στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Οι περιοδείες θα συνδέονται με συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα, συναντήσεις με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ανοιχτές πολιτικές δράσεις και οργανωτικές συσκέψεις. Στην ίδια κατεύθυνση, οι οργανώσεις θα συνδεθούν πιο άμεσα με τις πρωτοβουλίες για ακρίβεια, στέγη, ιδιωτικό χρέος, δημόσια αγαθά και ΕΦΚΑ.

Μεταξύ άλλων στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ έγινε συζήτηση για την επιτάχυνση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων, με πλήρη εικόνα ανά εκλογική περιφέρεια, καθώς και η ενεργοποίηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς με συγκεκριμένα παραδοτέα πολιτικής και προγραμματικής επεξεργασίας.

Στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αναφορά και στις διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, ενισχύεται ο συντονισμός Ευρωομάδας - Κοινοβουλευτικής Ομάδας - Τομέων και ξεκινά η προγραμματική προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027.





