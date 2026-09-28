Νέο επεισόδιο αύριο στις 18:30, στον ΣΚΑΙ.

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» είναι μία σύγχρονη καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του ΣΚΑΙ, που ήδη από τα πρώτα επεισόδια της σεζόν έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Η ιστορία ακολουθεί δύο δικηγόρους, τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις διαζυγίων, μετατρέποντας την κόντρα σε επάγγελμα.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η Κλεοπάτρα φαίνεται πως αναλαμβάνει μία νέα υπόθεση, εκείνη της Καίτης, την ίδια ώρα που ο Γεράσιμος συνεχίζει την παράνομη σχέση του με την Σόνια.

Παράλληλα, η σχέση της Κλεοπάτρας και του Αντώνη πήρε μία απρόσμενα προσωπική τροπή.

Ο Πασχάλης, βρήκε στο πρόσωπο της Δάφνης τον θαυμασμό που του έλειπε, ενώ ο Αντώνης συγκρούστηκε με τον πατέρα του.

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Το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ το βράδυ της Δευτέρας, δίνει μία μικρή γεύση από τα όσα επρόκειτο να συμβούν στο επόμενο επεισόδιο, με την ιστορία της Καίτης να απασχολεί.

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«Αντώνιος και Κλεοπάτρα» - Νέο επεισόδιο την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στον ΣΚΑΙ.