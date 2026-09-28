Η πρώτη παίκτρια της σεζόν έφυγε από το πλατό με το μικρότερο ποσό του παιχνιδιού.

Πρεμιέρα στον Alpha έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Θαναηλάκης και το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του Deal, με την πρώτη παίκτρια της σεζόν να κάνει την πιο ανατρεπτική είσοδο στο πλατό.

Στην έναρξη της εκπομπής, ο παρουσιαστής θέλησε να καλωσορίσει το τηλεοπτικό κοινό για μια ακόμη φορά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ καλά το καταλάβατε!

Το Deal, το πιο απρόβλεπτα διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης συνεχίζεται! Για τρίτη χρόνια, γιατί εσείς το αγαπήσατε, εσείς το βάλατε ψηλά στις προτιμήσεις σας. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια, πάμε να περάσουμε και φέτος ωραία; Πάμε να πάρουμε λεφτά από τον τραπεζίτη; Να πάρουμε τις 70:000 ευρώ; Φύγαμε! Καλησπέρα, άλλο ένα Deal μαζί. Σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Μπορεί να φύγεις με ένα ευρώ, μπορεί να φύγεις και με τις 70.000».

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Με το μικρότερο ποσό έφυγε η Γιώτα από το πλατό του Deal

Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Θαναηλάκης, έκανε μία εντυπωσιακή έναρξη και καλωσόρισε με χαμόγελο τους παίκτες, αλλά και τους τηλεθεατές του, η πρώτη παίκτρια της σεζόν δεν στάθηκε τόσο τυχερή.

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Η Γιώτα από την Κρήτη, προσπάθησε να αποσπάσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό από τον τραπεζίτη, ωστόσο στο κουτί της με τον αριθμό 19 έκρυβε το ένα λεπτό.

Η ίδια είχε αρνηθεί την ανταλλαγή, κρατώντας το κουτί με το οποίο ξεκίνησε, μία απόφαση που μάλλον δεν της βγήκε σε καλό.

Στο τέλος, επέλεξε να διαλέξει ένα από τα κουτιά με τον αριθμό 23, ωστόσο και σε αυτό η τύχη δεν ήταν με το μέρος της.

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Η Γιώτα έφερε στο τραπέζι τον αριθμό 23Γ, με αποτέλεσμα να μειώσει περισσότερο το ποσό που κατάφερε να κερδίσει.

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