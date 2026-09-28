Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Cash or Trash». Ο σκοπός της επίσκεψής του και η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη.

Πρεμιέρα έκανε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το «Cash or Trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο STAR, και ένα από τα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις με την παρουσία του στο πλατό ήταν ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες θέλησε να αποσπάσει μία «δυνατή» προσφορά από τους αγοραστές, με σκοπό τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να δοθούν σε οργανισμό για κακοποιημένες γυναίκες.

Η Δέσποινα Μοιραράκη τον υποδέχθηκε στο πλατό σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα, έχω κοντά μας έναν καλεσμένο ο οποίος πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας, ο Στέφανος Κασσελάκης».

Από την δική του την πλευρά, ο Στέφανος Κασσελάκης μπήκε στο πλατό χαμογελαστός, αποκαλύπτοντας τον λόγο της επίσκεψής του, καθώς και τα αντικείμενα που αποσκοπεί να πουλήσει:

«Είναι πολύ απλό, με φύτεψε η CIA…», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ του και συνέχισε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα αντικείμενα είναι της μητέρας μου. Τα φέρνω για το ‘Γίνε άνθρωπος’, έναν εξαιρετικό οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία, δηλαδή που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους και κυρίως για τις μητέρες των κοριτσιών που έχουν χαθεί τόσο άδικα σε γυναικοκτονίες. Είναι ένας οργανισμός που έχει στηρίξει αυτές τις μητέρες σε κάθε στάδιο…».

Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη

Με αφορμή τα όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης, η Δέσποινα Μοιραράκη πήρε το λόγο κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν και μία ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική της ζωή:

«Εγώ έχω δύο γάμους. Ο πρώτος γάμος ήταν με τον πρώτο μου άντρα με τον οποίο έχω αποκτήσει τα δύο μου παιδιά. Και χώρισα με έναν πολύ άσχημο χωρισμό. Και είμαι από τις γυναίκες, το έχω πει και άλλες φορές δημοσίως, που κακοποιήθηκα υπερβολικά. Είμαι τεράστια υποστηρίκτρια γι’ αυτές τις γυναίκες. Σε συγχαίρω και εκείνο που το λέω πάντα και θέλω να το λέω ‘Μην το βάζετε κάτω, μην κλείνετε το στόμα σας’. Με συγκίνησες, αλλά χαλάλι σου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqxfbfgdju9?integrationId=40599y14juihe6ly}