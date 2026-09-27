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Γερμανία - Ελλάδα: Live η μεγάλη αναμέτρηση για το UEFA Nations League

Γερμανία - Ελλάδα: Live η μεγάλη αναμέτρηση για το UEFA Nations League Φωτογραφία: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Λεπτό προς λεπτό ο μεγάλος αγώνας.

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής 27/9 την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League και θα τα δώσει όλα για να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η «Νασιονάλμανσαφτ» υποδέχεται την Εθνική στο Άουγκσμπουργκ, απόψε το βράδυ (27/9, 21:45), στη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο παιχνίδι από διαφορετική αφετηρία.

Η Γερμανία ξεκίνησε την παρουσία του Κλοπ με ισοπαλία 2-2 στην Ολλανδία. Μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, όμως το γκολ του Κόντι Χάκπο στο 92ο λεπτό της στέρησε το τρίποντο. Παρά την απώλεια της νίκης, οι Γερμανοί έχουν σημαντική δυναμική στην έδρα τους. Μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες σε επίσημα εντός έδρας παιχνίδια από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η τελευταία ήττα στη χώρα τους ήρθε τον Ιούνιο του ίδιου έτους, από την Πορτογαλία και τη Γαλλία στο Nations League.

Ωστόσο, η Γερμανία βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο διάστημα χωρίς νίκη. Αν συνυπολογιστούν και τα παιχνίδια της προηγούμενης περιόδου, έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες στα τρία τελευταία ματς. Ο Κλοπ προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα, έχοντας ήδη δώσει χώρο σε αρκετά νέα πρόσωπα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παραθύρου των εθνικών ομάδων.

Στην άλλη πλευρά, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Γερμανία με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Η Εθνική έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League A, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι με ανατροπή. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, όμως αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χρήστος Τζόλης ισοφάρισε και ο Τάσος Δουβίκας, ερχόμενος από τον πάγκο, πέτυχε στις καθυστερήσεις το γκολ που χάρισε στην Ελλάδα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη για την ελληνική ομάδα, που μετρούσε τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Παράλληλα, έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια του Γιοβάνοβιτς να οδηγήσει μια νεανική και ταλαντούχα ομάδα προς το Euro 2028. Η Ελλάδα, πάντως, έχει απέναντί της και την παράδοση. Δεν έχει κερδίσει τη Γερμανία στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ η πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων έγινε τον Ιούνιο του 2024, όταν οι Γερμανοί επικράτησαν σε φιλικό παιχνίδι.


LIVE

  • Αλλαγή για την Εθνική ομάδα

    22:52:18

    Εκτός ο Βαγιαννίδης μέσα ο Σάλιακας. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

  • Εκπληκτικό τάκλιν του Μαυροπάνου στον Εμπνουντάλιμπ

    22:34:44

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dlqccxxqxq15?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Τέλος πρώτου ημιχρόνου

    22:34:12

    Η Εθνική κρατάει το 0-0 κόντρα στην Γερμανία και έχει μπροστά της άλλα 45 λεπτά

  • 32' Τρομερή απόκρουση του Τζολάκη

    22:19:12

    Σουτ του Αντεγέμι, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Εθνικής.

  • 27' Μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία

    22:14:33

    Ο Αντεγέμι έφυγε στην κόντρα αλλά το σουτ του πέρασε άουτ

  • Κίτρινη κάρτα για παίκτη της Γερμανίας

    22:05:58

    Στο 17ο λεπτό ο Μπίσεκ δέχθηκε την κίτρινη κάρτα για χτύπημα στον Ανδρέα Τεττέη.

  • Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

    21:55:19

    Ο Καρέτσας στο 7ο λεπτό κάνει το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από την εστία της Γερμανίας.

  • Ξεκίνησε η μεγάλη αναμέτρηση

    21:47:55

    Νωρίτερα, η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Σερβίας φτάνοντας στους 4 βαθμούς, ενώ η Σερβία έμεινε στους 0

  • Οι ενδεκάδες της Γερμανίας και της Ελλάδας

    21:41:05

    Συγκεκριμένα, ο Νίμπελ ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπράουν, Τα, Μπίσεκ και Βάγκνομαν στην τετράδα της άμυνας, σύμφωνα με το γράφημα της UEFA. Στο κέντρο ξεκινούν οι Κίμιχ και Νμέτσα, με τους Σάντε, Κόντε και Αντεγιέμι πίσω από τον Εμπνουνταλίμπ. Αυτοί είναι οι «11» του Γιούργκεν Κλοπ!

    Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα αμυντική τετράδα, οι Ζαφείρης-Ανδρούτσος στα χαφ, στις πτέρυγες Καρέτσας-Τζόλης και δίπλα στον Παυλίδη ο Τετέι.

  • Με κεκτημένη ταχύτητα από το διπλό στη Σερβία η Εθνική

    21:39:43

    H Ελλάδα ταξίδεψε στη Γερμανία με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Η Εθνική έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League A, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι με ανατροπή. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, όμως αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χρήστος Τζόλης ισοφάρισε και ο Τάσος Δουβίκας, ερχόμενος από τον πάγκο, πέτυχε στις καθυστερήσεις το γκολ που χάρισε στην Ελλάδα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

  • Έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση η Εθνική ομάδα

    21:38:10

    Η Εθνική ομάδα είναι έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση κόντρα στην Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League.

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