Ο ίδιος συνομίλησε με τους πολίτες λίγο πριν την έναρξη της παράστασης και φαινόταν αρκετά ευδιάθετος.

Στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Ευρυπίδη, βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής (27/9), ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, και η σύζυγός του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Την ίδια ώρα, αυτή τη θεατρική παράσταση παρακολούθησε και ο Γ.Γ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος καθόταν δίπλα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη σύζυγό του.

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Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εξαιρετικό δωδεκαμελή θίασο. Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή.

Μετά τη θρυλική ερμηνεία της το 1997, η Καρυοφύλλια Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά, στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση του καλοκαιριού. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojević έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.