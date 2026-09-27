Η αντίδραση του Τραμπ καταγράφηκε κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας του με δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για το Τενεσί.

Μια νέα δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε μια τοποθέτηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική και τη διακυβέρνηση.

Ο Ομπάμα, μιλώντας σε δημόσια συζήτηση αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το ca.style.yahoo.com, έθεσε ένα υποθετικό ερώτημα που είχε, όπως ανέφερε, απασχολήσει τη σκέψη του ακόμη και κατά τη διάρκεια της δικής του προεδρίας: πώς θα ήταν ο κόσμος εάν οι γυναίκες αναλάμβαναν για δύο χρόνια την ηγεσία όλων των κυβερνήσεων.

Η δική του απάντηση ήταν ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.

«Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Δεν θα ήταν τέλεια, αλλά θα ήταν καλύτερα», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζήτησης στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο.

Η απάντηση του Τραμπ

Η δήλωση του Ομπάμα δεν έμεινε χωρίς απάντηση.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του προκατόχου του και απέρριψε την άποψη ότι ο κόσμος θα κυβερνιόταν καλύτερα εάν οι γυναίκες βρίσκονταν αποκλειστικά στην εξουσία.

«Αγαπώ τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι υπέροχες. Αλλά τι γελοία δήλωση είναι αυτή», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αντίδραση του Τραμπ καταγράφηκε κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας του με δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για το Τενεσί.

{https://x.com/FoxNews/status/2103918790379548782}

Τι ακριβώς είπε ο Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος δεν παρουσίασε την τοποθέτησή του ως συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, αλλά ως ένα υποθετικό σενάριο.

Η σκέψη ήταν να δοθεί, για μια περιορισμένη χρονική περίοδο, η ηγεσία όλων των κυβερνήσεων του κόσμου σε γυναίκες και να εξεταστεί πώς θα επηρεαζόταν η διεθνής πολιτική.

Ο Ομπάμα υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ένας τέτοιος κόσμος δεν θα ήταν «τέλειος».

Η αναφορά εντάχθηκε σε μια ευρύτερη συζήτηση για την πολιτική ηγεσία, τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν στη διαχείριση πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ο Ομπάμα έχει κατά το παρελθόν μιλήσει για τη σημασία της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ενώ η συγκεκριμένη δήλωσή του κινήθηκε σε ακόμη πιο υποθετικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ως «πείραμα» ένα παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης αποκλειστικά από γυναίκες για δύο χρόνια.

Μια ακόμη δημόσια σύγκρουση Ομπάμα – Τραμπ

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί στη μακρά πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πολιτικοί έχουν βρεθεί επανειλημμένα σε αντίθετες πλευρές του αμερικανικού πολιτικού διαλόγου, με τον Τραμπ να ασκεί συχνά κριτική στην πολιτική κληρονομιά της προεδρίας Ομπάμα και τον πρώην πρόεδρο να παρεμβαίνει κατά διαστήματα στη δημόσια συζήτηση για την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή τη φορά, η αφορμή δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ή μια διεθνής κρίση, αλλά ένα υποθετικό ερώτημα για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει ο κόσμος εάν οι γυναίκες είχαν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση.

Η απάντηση του Τραμπ ήταν άμεση και απορριπτική, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει «γελοία» την άποψη του προκατόχου του.