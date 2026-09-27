«Μας τελειώνουν τα πάντα», ανέφερε κάτοικος, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη με την έλευση του φθινοπώρου.

Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται οι τελευταίοι κάτοικοι του Ολέσκι, πόλης στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, με περίπου 2.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα, λόγω του πολέμου.

Οι μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τον Guardian, περιγράφουν μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα, καθώς οι κάτοικοι φέρεται να έχουν περιοριστεί ακόμη και στην κατανάλωση άγριων φυτών και ζιζανίων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη τροφής.

Μία κάτοικος, σύμφωνα με μήνυμα που περιήλθε σε δημοσιογράφους, περιέγραψε την κατάσταση ως αγώνα επιβίωσης. Όπως ανέφερε, είχε χάσει δεκάδες κιλά λόγω της έλλειψης τροφής και φοβόταν ότι χωρίς επαρκή και θρεπτικά γεύματα δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.

{https://x.com/angelshalagina/status/2104168111163261040}

Τρόφιμα με drones στην αποκλεισμένη πόλη

Μπροστά στην επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση, οι ουκρανικές Αρχές της Χερσώνας πραγματοποίησαν επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος.

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Με τη χρήση μεγάλων drones μεταφέρθηκαν τρόφιμα, νερό και ιατρικές προμήθειες σε σημεία του Ολέσκι και των γύρω περιοχών. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, περίπου τέσσερις τόνοι τροφίμων ρίχθηκαν σε περίπου 100 σημεία διανομής.

Δεν έχει καταστεί σαφές πόσο μέρος της βοήθειας κατάφερε να φτάσει στους κατοίκους, καθώς οι ουκρανικές Αρχές καταγγέλλουν ότι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατά το παρελθόν κατασχέσει ανθρωπιστικές προμήθειες.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από τις ουκρανικές Αρχές ως η μεγαλύτερη αεροπορική ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή.

{https://x.com/dedzaebal/status/2104198568349237584}

Οι προμήθειες σταμάτησαν

Το Ολέσκι βρίσκεται απέναντι από τη Χερσώνα, στην άλλη πλευρά του ποταμού Ντνίπρο. Πριν από τον πόλεμο, η πόλη είχε περίπου 24.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μέχρι και τον Μάιο υπήρχαν ακόμη περιορισμένες δυνατότητες τροφοδοσίας των κατοίκων. Στη συνέχεια, όμως, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά, καθώς η παρουσία ναρκών και drones έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη την πρόσβαση στην περιοχή.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι πλέον έχουν περιοριστεί ακόμη και σε ένα γεύμα την ημέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό αποτελείται από μια απλή σούπα με κολοκυθάκια, ενώ προστίθενται και άγρια βρώσιμα φυτά, όπως η γλιστρίδα.

«Μας τελειώνουν τα πάντα. Πεινάμε, δεν έχουμε τίποτα να φάμε», ανέφερε κάτοικος σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη με την έλευση του φθινοπώρου.

{https://x.com/CrimeanVoyager/status/2103798095968428100}

Αντιπαράθεση Μόσχας – Κιέβου

Η κατάσταση στο Ολέσκι έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα έθεσε το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για ανθρωπιστική καταστροφή και ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των αμάχων.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η Ρωσία αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την εκκένωση και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έχει αναγνωρίσει ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι κρίσιμη, αποδίδοντας ωστόσο στην ουκρανική πλευρά την ευθύνη για την παρεμπόδιση ανθρωπιστικών προμηθειών.

Αντίστοιχη αντιπαράθεση έχει καταγραφεί και για περιστατικά κατά τα οποία οχήματα με τρόφιμα επιχείρησαν να προσεγγίσουν την περιοχή. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε οχήματα και παρεμπόδιση των προσπαθειών ανθρωπιστικής βοήθειας.

Νάρκες, drones και πλήρης κατάρρευση των υποδομών

Η επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Ολέσκι, Τετιάνα Χασανένκο, δήλωσε ότι τα προβλήματα επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα από τα τέλη του περασμένου έτους.

Η πρόσβαση στην πόλη έγινε ολοένα και πιο επικίνδυνη εξαιτίας των ναρκοπεδίων και των συνεχών επιθέσεων με drones. Παράλληλα, η πόλη έχει μείνει χωρίς βασικές υποδομές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και λειτουργικές υπηρεσίες.

Χωρίς ηλεκτροδότηση δεν λειτουργούν ούτε ΑΤΜ, ενώ οι κάτοικοι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και τα στοιχειώδη αγαθά.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιορισμένες προμήθειες που μπορούν να φτάσουν στην περιοχή.

Αναφορές για νεκρούς στους δρόμους

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με την τύχη των νεκρών στην πόλη.

Σύμφωνα με τη Χασανένκο, υπάρχουν πτώματα που παραμένουν σε διάφορα σημεία του Ολέσκι, καθώς οι συνεχείς πτήσεις drones καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμη και την προσπάθεια περισυλλογής τους.

Η ίδια περιέγραψε επίσης περιστατικά κατοίκων που αναζητούσαν αποθηκευμένα τρόφιμα σε υπόγεια και κελάρια, προκειμένου να επιβιώσουν. Η περιοχή είχε πληγεί σοβαρά και από την καταστροφή του φράγματος της Κακόβκα το 2023, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι όπου πολλοί κάτοικοι διατηρούσαν τρόφιμα για τον χειμώνα.

Έκκληση για άμεση εκκένωση

Οι ουκρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση των αμάχων αποτελεί πλέον επείγουσα ανάγκη. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η Ρωσία δεν επιτρέπει την ασφαλή εκκένωση των κατοίκων, ισχυρισμό που η Μόσχα απορρίπτει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κάτοικοι συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα ζητώντας βοήθεια.

«Όλες οι προμήθειες τελειώνουν», ήταν το σύντομο μήνυμα ενός από αυτούς.

Οι μαρτυρίες που έρχονται από το Ολέσκι αποτυπώνουν μια εικόνα βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης, σε μια πόλη όπου η πρόσβαση των αμάχων σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα και ασφαλή μετακίνηση έχει περιοριστεί δραματικά, ενώ οι μάχες και η παρουσία drones εξακολουθούν να καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη κάθε προσπάθεια ανεφοδιασμού ή εκκένωσης.