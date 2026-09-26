Επίθεση στην Ευρώπη από τον Λαβρόφ στον ΟΗΕ.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση με τη στάση των ΗΠΑ, όπως είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ», υποστήριξε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας και διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα πετύχει τους στρατιωτικούς στόχους της στην Ουκρανία «ανεξαρτήτως συνθηκών».

«Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει», τόνισε ο Λαβρόφ, που λίγη ώρα μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, επιτέθηκε στο Βερολίνο με αφορμή την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μια τέτοια μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετες θέσεις για τις δυτικές χώρες, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι οποίες βρίσκονται πλέον στον δρόμο του μιλιταρισμού», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Λαβρόφ: Η Ρωσία μπορεί να βοηθήσει στα Στενά του Ορμούζ

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα της θαλάσσιας διόδου μέσα σε επτά ημέρες.

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«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να άρουν την «πολιορκία» της Κούβας και τους εμπορικούς περιορισμούς. Παράλληλα, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διαγράψουν την Κούβα από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP