Το όραμα του ΕΜΣΤ εντυπωσίασε την επιτροπή.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) κέρδισε το Art Museum Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων.

Ανακοινώνοντας το βραβείο, στο Αλικάντε, η κριτική επιτροπή ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από το όραμα του ΕΜΣΤ και τον τρόπο του να βλέπει την τέχνη ως βασικό μέσο για την εξέλιξη του ανθρώπου, κυρίως στις ταραχώδεις εποχές που ζούμε.

Στη βραχεία λίστα των υποψηφιοτήτων, μαζί με το ΕΜΣΤ ήταν διακεκριμένα ευρωπαϊκά μουσεία, όπως το Rijksmuseum (Άμστερνταμ), το νέο Μουσείο Μετανάστευσης FENIX (Ρότερνταμ) και η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας (Λιουμπλιάνα).

Ο φετινός διαγωνισμός ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων και η εννεαμελής κριτική επιτροπή ειδικών του χώρου ήρθε αντιμέτωπη με εξαιρετικά δύσκολη επιλογή. «Κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή αναζητά μουσεία τέχνης που δεν περιορίζονται στο να μας εντυπωσιάσουν επιφανειακά, αλλά επιδιώκουν μια ουσιαστική και διαρκή σύνδεση με το κοινό τους», δήλωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Σάμιουελ Γκάλαχερ.

«Ανεξάρτητα από το αν οι συλλογές τους περιλαμβάνουν ιστορικά έργα μεγάλων καλλιτεχνών, εκπροσώπων του μοντερνισμού ή νέων, αναδυόμενων καλλιτεχνών, η επιμελητική πρακτική και των έξι μουσείων που συμπεριλήφθηκαν στη βραχεία λίστα αποτελεί πρότυπο αριστείας και διακρίνεται για την ουσιαστική της συνάφεια με τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, στοιχεία τα οποία είμαστε υπερήφανοι που αναγνωρίζουμε και προβάλλουμε μέσω του Art Museum Award», επεσήμανε.

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Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που συστάθηκε για να εκπροσωπεί τα μουσεία σε διεθνές επίπεδο, να προάγει την έρευνα στη μουσειογραφία και τη μουσειολογία ως πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλής αναγκαιότητας και κύρους, να ασκεί εποικοδομητική κριτική, να τροφοδοτεί τον διάλογο και να διαχέει τη γνώση και τις νέες ιδέες μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου. Στόχος της είναι η στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης νέων αλλά και παλαιότερων μουσείων ως φορέων κοινωνικής αλλαγής. Στον οργανισμό της εκπροσωπούνται επί του παρόντος σαράντα χώρες.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μουσείων είναι η ανάδειξη νέων προτύπων και παραδειγμάτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ