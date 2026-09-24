Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, θα πραγματοποιηθεί 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2026.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η Συνέντευξη Τύπου του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, παρουσία εκπροσώπων θεσμών, συνεργατών, χορηγών, κινηματογραφιστών και δημοσιογράφων. Τη Συνέντευξη Τύπου παρουσίασε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Νυχτών Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας, παρουσία της προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρίας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη σημαντική διεύρυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το ΕΚΚΟΜΕΔ, ως Βασικό Εταίρο, τη ΔΕΗ ως Χρυσό Χορηγό και τη σταθερή συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Ο Λουκάς Κατσίκας αναφέρθηκε στον ευρύτερο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο που οφείλει να έχει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου σε μια δυστοπική εποχή, όπως αυτή την οποία διανύουμε, την ανάγκη να τοποθετείται θαρραλέα και με ειλικρίνεια απέναντι στις πραγματικότητες και τις αντίξοες συνθήκες ενός έκρυθμού κόσμου και στην υποχρέωση να διατηρεί τον κινηματογράφο ως χώρο ελευθερίας, δημοκρατίας και διαλόγου. Παράλληλα επισήμανε ότι οι Νύχτες Πρεμιέρας υπήρξαν πάντοτε και συνεχίζουν να είναι οι ταινίες τους, αυτές τις οποίες εδώ και 32 χρόνια το Φεστιβάλ μοιράζεται όλο αγάπη με το κοινό, φτιάχνοντας μαζί του τις πιο τρυφερές και ανεξίτηλες αναμνήσεις.

H ταινία έναρξης

Η 32η διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας ανοίγει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας CLUB KID του Τζόρνταν Φέρστμαν.

Ελληνικές Μικρές Ιστορίες: 15 χρόνια νέο ελληνικό σινεμά

Ο Υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, Πάνος Γκένας, παρουσίασε το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα, που αποτελείται από 42 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 392 συμμετοχές. Οι 42 ταινίες θα παρουσιαστούν στις αίθουσες CINΟBO ΟΠΕΡΑ 1 και ΑΣΤΟΡ, σε επιμελημένες ενότητες προβολών, και 24 από αυτές έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες δημιουργούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Τελετή Λήξης και Απονομής των Βραβείων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Τριανόν. Στο πλαίσιό της θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία FOR THE OPPONENTS του Φεντερίκο Λουίς, που απέσπασε πριν από λίγους μήνες τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους στο 79ο Φεστιβάλ Καννών.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής είναι η σεναριογράφος και συγγραφέας Κατερίνα Μπέη, ενώ μέλη της είναι η σκηνοθέτιδα Χριστίνα Ιωακειμίδη, οι ηθοποιοί Δημήτρης Κίτσος και Γιάννης Τσορτέκης και ο μουσικός Σταύρος Λάντσιας.

Τα βραβεία Χρυσή Αθηνά, Αργυρή Αθηνά, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου υποστηρίζονται από το ΕΚΚΟΜΕΔ, με συνολικό χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ.

Αυτές είναι οι 42 Ελληνικές Μικρές Ιστορίες των Νυχτών Πρεμιέρας

Athens Film Industry Days: Νέες δράσεις για τους νέους δημιουργούς

Οι Νύχτες Πρεμιέρας εγκαινιάζουν φέτος το νέο πρόγραμμα ATHENS FILM INDUSTRY DAYS, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ. Η Υπεύθυνη Συντονισμού των Νυχτών Πρεμιέρας, Αντυ Δημοπούλου, παρουσίασε τη νέα σειρά εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δράσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το masterclass «Από τα μικρού μήκους στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ντοκιμαντέρ, Fiume o morte!» με τον σκηνοθέτη Ιγκόρ Μπεζίνοβιτς, την Παρασκευή 2.10 στο Goethe-Institut Athen και το Σάββατο 3.10, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί το masterclass «Η Εικόνα ως Συναίσθημα» με τη διευθύντρια φωτογραφίας Ολυμπία Μυτιληναίου

Παράλληλα, για πρώτη φορά στις Νύχτες Πρεμιέρας και στο πλαίσιο του τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» εγκαινιάζεται το ATHENS FILM INDUSTRY LAB: Focus Forward, ένας κύκλος τριών συμβουλευτικών συναντήσεων για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δημιουργούς των οποίων οι σπουδαστικές ταινίες συμμετέχουν φέτος στο τμήμα.

Διεθνές Πρόγραμμα

Τα δύο διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνουν φέτος συνολικά 20 ταινίες, 10 σε κάθε τμήμα. Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας των Νυχτών Πρεμιέρας, Μαρία Ναθαναήλ,παρουσίασε τις Κριτικές Επιτροπές των Διεθνών Δαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και ανακοίνωσε ότι τα μεγάλα βραβεία τους, η Χρυσή Αθήνα Καλύτερης ταινίας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Μυθοπλασίας και η Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ υποστηρίζονται από τον Χρυσό Χορηγό του Φεστιβάλ, τη ΔΕΗ με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ έκαστο.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τον υποψήφιο για Όσκαρ μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη, τον Βρετανό κριτικό κινηματογράφου Νήλ Γιάνγκ και τον Σέρβο σκηνοθέτη Σρνταν Γκολούμποβιτς. Η κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες: τη σκηνοθέτιδα του TACK, Βάνια Τέρνερ, τη νικήτρια της περσινής Χρυσής Αθηνάς Ντοκιμαντέρ Σεπιντέ Φαρσί και την πολυβραβευμένη Ελληνίδα δημιουργό Μαριάννα Οικονόμου.

Αυτές είναι οι 20 ταινίες των Διεθνών Διαγωνιστικών Τμημάτων των Νυχτών Πρεμιέρας

Aφιερώματα

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν ένα πλήρες αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο ακριβοθώρητους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, με τίτλο «ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Το υπόκωφα συγκλονιστικό σινεμά του Νοτιοκορεάτη ΛΙ ΤΣΑΝΓΚ-ΝΤΟΝΓΚ».

Μετά την τιμητική παρουσία του στην περσινή Τελετή Έναρξης, ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στις Νύχτες Πρεμιέρας με έναν διαφορετικό ρόλο: αυτόν του curator. Το δεύτερο μεγάλο αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης έχει τίτλο «Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ».

Νέες συνεργασίες - 32ες Νύχτες Πρεμιέρας και Release Athens

Οι Νύχτες Πρεμιέρας εγκαινιάζουν φέτος τη συνεργασία τους με το RELEASE ATHENS FESTIVAL, που στηρίζει το τμήμα Music and Film. Η Commercial Manager του RELEASE ATHENS, Κατερίνα Δρακούλη, παρουσίασε τη νέα συνεργασία, η οποία κορυφώνεται σε μια ξεχωριστή βραδιά στον συναυλιακό χώρο Floyd στην Πειραιώς. (Διαβάστε την ομιλία της εδώ)

Στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί μια υβριδική προβολή της σπάνιας queer κινηματογραφικής δημιουργίας PINK NARCISSUS του Τζέιμς Μπίντγκουντ, του 1971, με τις εικόνες της ταινίας να συνοδεύονται ζωντανά από πρωτότυπη ηλεκτρονική μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα. Ο συνεργάτης του προγράμματος Ανδρέας Κύρκος παρουσίασε στη συνέχεια τις φετινές μουσικές ταινίες. Ανάμεσά τους, τα ντοκιμαντέρ «ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» της Τάμρα Ντέιβις, το EVERYBODY DIGS BILL EVANS, που θα προβληθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» και ΚΟΛΩΝΙΑ 75 του Ίντο Φλουκ, γύρω από το θρυλικό κονσέρτο του Κιθ Τζάρετ το 1975. Η ελληνική μουσική εκπροσωπείται από το HIP HOP MEDITERRANEO, που ακολουθεί το συγκρότημα Social Waste, ενώ η βρετανική pop των 90s επιστρέφει μέσα από το PULP: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ;.

Tμήμα Νύχτες Πρεμιέρας - Νέο Βραβείο Κοινού

Το ομώνυμο τμήμα Νύχτες Πρεμιέρας συγκεντρώνει και φέτος ένα ευρύ φάσμα σύγχρονου διεθνούς κινηματογράφου, με ταινίες δημιουργών όπως οι Μαρία Σόνταλ, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Ράντου Ζούντε, Κλίο Μπάρναρντ, Αντριου Χέιγκ, Κιγιόσι Κουροσάουα, Άιρα Σακς και Ροντρίγκο Σορογκόγιεν. Στο τμήμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ταινίες ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ, ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ, Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΟΥΡΑΪ, Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ, Η ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, I PLAY ROCKY, EVERYTIME, ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΒΡΑΧΙΑ, ROSE και DAO.

Ανάμεσα στις σημαντικές φετινές επιλογές ξεχωρίζουν επίσης οι ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ του Κεν Ράσελ, που θα παρουσιαστούν σε αποκατεστημένη εκδοχή. Στο πλαίσιο του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ακόμη δύο σημαντικές προβολές ελληνικών δημιουργιών.

Η πρώτη πανελλήνια προβολή αφορά το ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος Ανάποδα», στο οποίο η σημαντική Ελληνίδα ντοκιμαντερίστρια Εύα Στεφανή παρουσιάζεται μέσα από τον φακό του Ηλία Γιαννακάκη, σε ένα ιδιαίτερο πορτρέτο γύρω από το σινεμά τεκμηρίωσης και τη δημιουργική της διαδρομή.

Παράλληλα, θα προβληθεί η εμβληματική ταινία του Νίκου Παπατάκη «Οι Βοσκοί» (1967), μια ιστορία καταραμένου έρωτα και ταξικής σύγκρουσης στην ελληνική επαρχία. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, με αφορμή την διοργάνωση των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα το 2027.

Στο 32ο Φεστιβάλ εγκαινιάζεται για πρώτη φορά Βραβείο Κοινού και στο Τμήμα Νύχτες Πρεμιέρας. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες κατά την έξοδό του από την αίθουσα και να συμμετέχει έτσι ενεργά στην απονομή του νέου βραβείου.

Ταινία Λήξης: Wild Horse Nine

Η 32η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την ταινία WILD HORSE NINE του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Η Τελετή Λήξης και Απονομής των Βραβείων του Διεθνούς Διαγωνιστικού θα πραγματοποιηθεί στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και θα προηγηθεί της προβολής.

Koινωνική Πολιτική

Επιπλέον, το Φεστιβάλ, πιστό στην κοινωνική του πολιτική προσφέρει και στη φετινή διοργάνωση δωρεάν εισιτήρια για ανέργους και κάρτες για άτομα με αναπηρία ενώ υποστηρίζει και προωθεί την ανθρωπιστική δράση της οργάνωσης ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας περιλαμβάνουν μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, όπως τα Masterclass και τα πάρτι.

Τέλος, η Συνέντευξη Τύπου καθώς και οι Τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τις συνεργάτιδες Βάσω Αλεξανδρή και Χριστίνα Παπαζήση.

Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου στα site aiff.gr και cinemagazine.gr και η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) ξεκινά την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.