Ένας σκύλος για Όσκαρ, η Τζέιν Όστιν και το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ράσελ Κρόου και Ίθαν Χοκ.

Καταιγισμός νέων ταινιών στα σινεμά, από σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Η νέα περιπέτεια επιβίωσης «Στην Καρδιά του Κτήνους» με τον Μπραντ Πιτ και τον υπέροχο σκύλο μάχης Όντιν τον οποίο παίζει εξαιρετικά ο τετράποδος Ούμπερ, θα σας κλέψει την καρδιά.



Ξεχωρίζουν επίσης, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, στην περιπέτεια εποχής «Το Φορτίο» και η νέα βρετανική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστιν «Λογική και Ευαισθησία».

Δείτε αναλυτικά τις εννέα νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Στην Καρδιά του Κτήνους (Heart of the Beast)

Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont (Μπραντ Πιτ) και ο σκύλος μάχης του, Odin, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης.

Μια γεμάτη αγωνία περιπέτεια που εξερευνά τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και του καλύτερου φίλου του, καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

{https://youtu.be/sTvDtX12MHY?si=0JCcex-o72BTcMby}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Λογική και Ευαισθησία (Sense and Sensibility)

Από τις Focus Features και Working Title έρχεται μία νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία»: μία γοητευτική, πνευματώδης και οικεία σε όλους μας ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης, με πρωταγωνίστριες τις Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Εσμέ Κριντ-Μάιλς.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, στην επαρχιακή Αγγλία, μία μητέρα και τα τρία κορίτσια της, μετά τον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους, πρέπει να εγκαταλείψουν τις ανέσεις μιας αρχοντικής έπαυλης και να ζήσουν με πενιχρά εισοδήματα, καθώς ο γιος του από προηγούμενο γάμο του παίρνει σχεδόν όλη την κληρονομιά.

{https://youtu.be/0iwei1zu9UQ?si=TSpSAO3TqKlk7T91}

Το Φορτίο (The Weight)

Το τεταμένο, ατμοσφαιρικό δράμα της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης του Πάντρεϊκ ΜακΚίνλεϊ ακολουθεί μια ομάδα απελπισμένων καταδίκων σε ένα ταξίδι μέσα από μια σωματικά και ηθικά επικίνδυνη ενδοχώρα.

Ο Ίθαν Χοκ δίνει μια δυναμική ερμηνεία ως ο απρόθυμος αλλά πολυμήχανος ήρωας της ταινίας, ενώ ο Ράσελ Κρόου είναι σιωπηλά απειλητικός ως αντίπαλός του.



Όρεγκον, 1933. Ο βετεράνος Σάμιουελ Μέρφι στέλνεται σε ένα βάναυσο στρατόπεδο εργασίας, μακριά από την κόρη του. Ο αρχιφύλακας Κλάνσι τον βάζει σε πειρασμό με πρόωρη αποφυλάκιση αν εισάγει λαθραία χρυσό μέσα από την θανατηφόρα, απροσπέλαστη άγρια ​​φύση.

Πόσο μακριά θα φτάσει ο Μέρφι για να δει ξανά το παιδί του;

{https://youtu.be/63Uag1rIx2Y?si=dwjdCCmWNJJrIXxm}

Κομμένη Κλωστή (Sew Torn)

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Φρέντι ΜακΝτόναλντ είναι ένα ευρηματικό κινηματογραφικό παιχνίδι που συνδυάζει το μαύρο χιούμορ και την εγκληματική ίντριγκα των «Fargo» και «Ένα Απλό Σχέδιο» με την καταιγιστική ένταση του «Τρέξε Λόλα, Τρέξε», αποσπώντας την αποδοχή και τον θαυμασμό του κοινού στα διεθνή φεστιβάλ SXSW και Λοκάρνο.

Μια μοδίστρα μπλέκεται στα ίδια της τα νήματα όταν μια μοιραία επιλογή ξετυλίγει μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων. Αφού αρπάζει έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα από μια συναλλαγή που έχει πάει στραβά, βρίσκεται αντιμέτωπη με αδίστακτους διώκτες και μια αδυσώπητη καταδίωξη. Σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικού, κάθε απόφασή της ανοίγει μια διαφορετική πορεία, οδηγώντας την σε δραματικά διαφορετικές καταλήξεις, όπου η σωτηρία και η καταστροφή απέχουν μόλις μια βελονιά.

{https://youtu.be/hGcrwUvwz5E?si=MhNZrwezeC4QsmCp}

Μια Φάρμα στην Πορτογαλία (Una Quinta Portuguesa)

Η εξαφάνιση της γυναίκας του αφήνει τον Φερνάντο, έναν καθηγητή γεωγραφίας, εντελώς συντετριμμένο. Χωρίς σκοπό, υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα ως κηπουρού σε ένα πορτογαλικό κτήμα, όπου δημιουργεί μια απροσδόκητη φιλία με την ιδιοκτήτρια, μπαίνοντας σε μια νέα ζωή που δεν είναι δική του.

{https://youtu.be/hARkQZz0R4I?si=5TGBmxZr0j9EEykI}

Los Tigres (The Tigers)

Ο Αντόνιο και η Εστρέλα είναι αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως δύτες. Όταν ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο… μέχρι που ανακαλύπτουν ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο.

{https://youtu.be/jHmNya8iMUI?si=oJeDD9Zruud3yUw4}

Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς (Rosebush Pruning)

H νέα ταινία του διακεκριμένου σκηνοθέτη Καρίμ Αϊνούζ σε σενάριο Ευθύμη Φιλίππου.

Σε μια πολυτελή βίλα της Καταλονίας, μια αμερικάνικη οικογένεια ζει απομονωμένη με την άνεση μίας μεγάλης κληρονομιάς, με τον τυφλό πατέρα να τους καταπιέζει και τα τρία παιδιά του να αναζητούν αγάπη και επιβεβαίωση μέσα από τις μάρκες των τελευταίων ρούχων τους.

Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός αποφασίζει να μετακομίσει με την κοπέλα του, οι δεσμοί αίματος διακόπτονται και έρχονται στην επιφάνεια τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας.

{https://youtu.be/LHbnEPYG4dQ?si=wI4wMDQG9TmTznRo}

Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom)

Το αγαπημένο πρόβατο, ο Σον, σε νέες περιπέτειες!

Την παραμονή του Χάλογουιν στο αγρόκτημα Μόσι Μπότομ, ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε απογοήτευση όταν ο αδέξιος αγρότης καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα, αλλά τα πράγματα πάνε στραβά όταν ένα άγριο θηρίο εμφανίζεται στο δάσος.

{https://youtu.be/7rQe6LruaOw?si=KluIuU3SHYfWSEAh}

Uchronia

Αταξινόμητο δραματικό ντοκιμαντέρ, του Φιλ Ιερόπουλου, σε ελληνική και ολλανδική παραγωγή, στην οποία συμμετέχει και ο Τσάρλι Κάουφμαν.

{https://youtu.be/gzO8fzjvgFQ?si=tQ4tc0UAmu2TF4jG}