Η νέα ταινία που σκαρφάλωσε στην κορυφή του box office στην Ελλάδα, τι έκαναν «Οδύσσεια» και «Spider-Man».

To «Resident Evil», κάνοντας ένα μέτριο άνοιγμα, κατέκτησε την πρώτη θέση της λίστας του ελληνικού box office, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση. H νέα ταινία του Ζακ Κρέγκερ έχει σαρώσει τα ταμεία στο εξωτερικό, ξεπερνώντας τις προηγούμενες ταινίες της σειράς και κάνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του franchise με 108,3 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.



Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει ακάθεκτη από τη δεύτερη θέση της λίστας, φτάνοντας πλέον τα 1.025.081 εισιτήρια, ενώ σταθερά σε υψηλές θέσεις παραμένουν τα νέα Minions και το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» που ξέπερασε το μισό εκατομμύρια σε εισιτήρια.



Την πρώτη πεντάδα κλείνει μια ακόμα παιδική ταινία. Ο λόγος για το «Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι» το οποίο έχει ξεπεράσει τους 26.000 θεατές κατά την τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.



Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στο σινεφίλ «Φιόρδ» το οποίο σκαρφάλωσε στην έκτη θέση, γεγονός που το λες και επιτυχία για μια μη αγγλόφωνη ταινία διόμιση ωρών.



Το τετραήμερο 17 - 20 Σεπτεμβρίου έκλεισε συνολικά με 97.402 θεατές, ωστόσο, η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, μια περιπέτεια επιβίωσης με τίτλο «Στην Καρδιά του Κτήνους», αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στα εισιτήρια.

{https://youtu.be/SJPu1spHqfk?si=8OxXYpmvz2_QKz31}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026