Η Μωβ Ομπρέλα σε συνεργασία με τον Δήμο Αλίμου παρουσιάζει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «TACK» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:45 στο θερινό Cine Άλιμος με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Μωβ Ομπρέλα είναι μία αυτόνομη γυναικεία συλλογικότητα που δρα ενάντια στην έμφυλη βία. Προωθεί την ενημέρωση, την πρόληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Έχει ενεργή συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αλίμου, έχοντας πάρει την πρωτοβουλία και συμβάλει καθοριστικά στη σύστασή της

Το ντοκιμαντέρ «TACK» σε σκηνοθεσία της Βάνιας Τέρνερ είναι μία παραγωγή του ONASSIS CULTURE, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων Δημιουργία-Creative Greece, και ελληνική διανομή: CineDoc.

Τι διαπραγματεύεται το ντοκιμαντέρ

Η σκηνοθέτρια καταγράφει επί 2 χρόνια τη ζωή και τον αγώνα της Σοφίας Μπεκατώρου (2 φορές ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας) και της Αμαλίας Προβελεγγίου (αθλήτριας ιστιοπλοΐας) στη διάρκεια της δίκης-ορόσημο, την πρώτη του ελληνικού #Metoo. Στο «TACK» θα παρακολουθήσουμε τις δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια των πολύπλοκων και επώδυνων δικαστικών διαδικασιών. Η κάμερα της Τέρνερ μετατρέπεται σε έναν χώρο καταγραφής και έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων όχι μόνο των δύο γυναικών, αλλά και όλων των θυμάτων, που στην προσπάθεια τους για απόδοση δικαιοσύνης, βρίσκονται αντιμέτωπες με το κατακερματισμένο και απρόσωπο σύστημα της δικαιοσύνης, βιώνοντας πολλαπλά επίπεδα θυματοποίησης. Το «TACK» λειτουργεί ως αφορμή για προβληματισμό σχετικά με την έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης των δικαστών και συνηγόρων σε θέματα έμφυλης βίας καιπαιδικής κακοποίησης, καθώς και με την απουσία ενός γενικότερου και ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των θυμάτων.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και την σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ Βάνια Τέρνερ, την δικηγόρο Μαρία Αποστολάκη η οποία ασχολείται με θέματα έμφυλων διακρίσεων, ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και τα μέλη της ομάδας Μωβ Ομπρέλα.

Σας περιμένουμε όλες και όλους στο Cine Άλιμος (θερινός κινηματογράφος)

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Δευτέρα 28/9/2026

Έναρξη προβολής: 20:45

Παραλία Αλίμου

Ελεύθερη είσοδος για το κοινό