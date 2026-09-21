«Ως προς το επίδομα, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σχέδιο «διπλής ασπίδας» για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος προωθεί η κυβέρνηση ενόψει της νέας περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,85 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κινηθεί την προηγούμενη περίοδο, ενώ παράλληλα προβλέπεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ότι δεν σχεδιάζονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος ούτε στον αριθμό των δικαιούχων.

«Είναι διπλή η ασπίδα προστασίας»

«Είναι διπλή η ασπίδα προστασίας», ανέφερε ο υπουργός, εξηγώντας ότι το κυβερνητικό σχέδιο επικεντρώνεται αφενός στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αφετέρου στην ενίσχυση της οικονομικής στήριξης προς τα νοικοκυριά.

«Ως προς το επίδομα, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό», δήλωσε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών και της μεγαλύτερης διάρκειας της χειμερινής περιόδου, φέρνοντας ως παραδείγματα την Κοζάνη και τη Δράμα.

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Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δρομολογούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των υγρών καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,195 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 7,3% από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακόμη υψηλότερα κινείται το ντίζελ, στα 2,217 ευρώ το λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο 9,6% μέσα στον ίδιο μήνα, παρά την επιδότηση των 15 λεπτών που έχει εφαρμοστεί από την κυβέρνηση.

Αύξηση και στο υγραέριο

Ανοδική πορεία καταγράφει και το υγραέριο, με τη μηνιαία αύξηση να φτάνει το 4,8%, ενώ σημαντικές πιέσεις εμφανίζονται και στην αγορά φυσικού αερίου, όπου η αύξηση σε μηνιαία βάση διαμορφώνεται στο 14,3%.

Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των εγχώριων τιμών παραμένει η διεθνής αγορά ενέργειας. Το Brent εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, έχοντας ενισχυθεί κατά 10,6% από τις αρχές του μήνα. Η τιμή του κινείται περίπου μεταξύ 101,70 και 102,44 δολαρίων το βαρέλι για τα συμβόλαια Νοεμβρίου, παρά την ημερήσια υποχώρηση της τάξης του 1,3% έως 2%.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας των G7 για την εξέταση πιθανής απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.

Υπενθύμισε ότι αντίστοιχη κίνηση στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών. «Την άνοιξη, όπου είχαν απελευθερωθεί αποθέματα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αυτομάτως έπεσε η τιμή του πετρελαίου», σημείωσε.

4 δισ. από τον ΕΦΚ στα ταμεία

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι υπουργοί Οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία, καθώς οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση συνοδεύονται από αναταράξεις και στις αγορές ομολόγων.

Αναφερόμενος, τέλος, στα δημοσιονομικά δεδομένα γύρω από τα καύσιμα, ο υπουργός επισήμανε τη σημαντική συνεισφορά του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κρατικά έσοδα. «Ο ΕΦΚ είναι 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα καύσιμα», ανέφερε.

Οι οριστικές λεπτομέρειες των παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένεται να εξειδικευθούν, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ύψος της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και στον μηχανισμό μέσω του οποίου θα επιδιωχθεί η συγκράτηση της τιμής διάθεσης.