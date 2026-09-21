Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2026 ολοκληρώνεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και αφορά αποκλειστικά όσους δεν είχαν καταθέσει αίτηση από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.

Μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 οι δικαιούχοι που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση στην αρχική περίοδο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα portal.stegastiko.minedu.gov.gr άνοιξε ξανά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, δίνοντας μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση

Κατά κανόνα, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας στη φορολογική δήλωση του οποίου ο φοιτητής εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο μέλος. Ο ίδιος ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση όταν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, οι γονείς του κατοικούν στο εξωτερικό, είναι άνω των 25 ετών, υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

Από 1.500 έως 2.500 ευρώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με τον τόπο φοίτησης και τη συγκατοίκηση. Το βασικό ποσό ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στα 2.000 ευρώ μπορεί επίσης να ανέλθει το επίδομα στην περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης με άλλον προπτυχιακό φοιτητή. Το ανώτατο ποσό, 2.500 ευρώ, προβλέπεται όταν συνδυάζονται οι δύο προϋποθέσεις ήτοι φοίτηση εκτός Αττικής ή Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και επιλέξιμη συγκατοίκηση με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Τι στοιχεία χρειάζονται

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτούνται, μεταξύ άλλων ο αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ του φοιτητή, οι απαιτούμενοι ΑΦΜ, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου,

το IBAN του δικαιούχου, πατρώνυμο και μητρώνυμο, η αρμόδια ΔΟΥ, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση συγκατοίκησης ζητούνται επιπλέον στοιχεία του δεύτερου φοιτητή και του μισθωτηρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης της πλατφόρμας με την ΑΑΔΕ και το πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εφόσον κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά, είναι πιθανό να ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου.

Το γενικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 30.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Για συγκεκριμένες κατηγορίες προπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και μετά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 40.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση ανά επιπλέον προστατευόμενο παιδί.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του επιδόματος, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και στην προβλεπόμενη περιοχή φοίτησης του φοιτητή. Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Παράλληλα, ο φοιτητής δεν πρέπει να έχει υπερβεί την κανονική διάρκεια των σπουδών του και απαιτείται να έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχει επίσης περιουσιακό κριτήριο, ενώ το επίδομα αφορά προπτυχιακούς φοιτητές. Δεν χορηγείται σε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, ενώ εκτός του πεδίου εφαρμογής βρίσκονται και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.