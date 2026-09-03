«Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση» διαμηνύει ο υφυπουργός Παιδείας για τη δεύτερη φάση διαγραφών αιώνιων φοιτητών στο τέλος του 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη δεύτερη φάση των διαγραφών των «αιώνιων φοιτητών» από τα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς η δεύτερη και τελευταία φάση της διαδικασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου. Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ξεκαθάρισε μέσω του ΕΡΤnews ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση στη διαδικασία. Η επόμενη φάση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών που έχουν ξεπεράσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες δυνατότητες για όσους έχουν αποδείξει ότι παραμένουν ενεργοί και προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο των διαγραφών

Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου διαγράφηκαν περίπου 308.000 φοιτητές τετραετών προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι είχαν εισαχθεί έως και το 2017 και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για παράταση της φοίτησής τους. Η δεύτερη φάση, που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, αφορά φοιτητές που είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 70% των πιστωτικών μονάδων, είχαν λάβει επιπλέον χρόνο, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους καθώς και φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως οι πολυτεχνικές σχολές, που είχαν εισαχθεί πριν από το 2016. Ο συνολικός αριθμός των νέων διαγραφών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, ο κ. Παπαϊωάννου εκτίμησε ότι οι φοιτητές πενταετών προγραμμάτων που θα διαγραφούν ανέρχονται περίπου σε 40.000 έως 50.000, στους οποίους θα προστεθούν όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέσα στον πρόσθετο χρόνο που είχαν λάβει.

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«Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση»

Κατηγορηματικά ο υφυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας παράτασης της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, μια νέα παράταση δεν θα ήταν δίκαιη απέναντι στους φοιτητές που διαγράφηκαν ήδη κατά την προηγούμενη φάση. Ειδικότερα ανέφερε ότι «Προφανώς και δεν θα δοθεί παράταση. Δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στα παιδιά που διαγράφηκαν πέρυσι». Όπως σημείωσε, η ρύθμιση ψηφίστηκε, εφαρμόστηκε χωρίς να δημιουργηθούν τα προβλήματα που είχαν προβλέψει οι επικριτές της και έγινε δεκτή από τα πανεπιστήμια.

Η «τελευταία ευκαιρία» για όσους είναι κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τους φοιτητές που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η συμπλήρωση τουλάχιστον 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της δυνατότητας πρόσθετου χρόνου. Παράλληλα, απαιτείται ενεργή συμμετοχή στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Επομένως, η συμμετοχή σε μία μόνο εξεταστική περίοδο δεν αρκεί από μόνη της για να αποτραπεί η διαγραφή. Η ρύθμιση απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν αποδείξει ότι καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

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Τι ισχύει για τους εργαζόμενους φοιτητές

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για φοιτητές που εργάζονται και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν παράλληλα στις απαιτήσεις των σπουδών τους. Οι βασικές δυνατότητες είναι δύο. Πρώτον, μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή των σπουδών τους για διάστημα έως δύο ετών, το οποίο δεν υπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Δεύτερον, μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης, με αποτέλεσμα ο προβλεπόμενος χρόνος σπουδών να διπλασιάζεται. Έτσι, για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια φοίτησης με καθεστώς μερικής φοίτησης μπορεί να φτάσει έως και τα οκτώ έτη.

Τι ισχύει για τους νέους φοιτητές

Το σύστημα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης δεν αφορά μόνο τους παλαιούς φοιτητές. Ο κανόνας εφαρμόζεται πλέον και στους νέους εισακτέους. Για τα τετραετή προγράμματα σπουδών ισχύει ο κανόνας «ν+2», δηλαδή ο φοιτητής διαθέτει συνολικά έξι χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εφόσον στο τέλος της περιόδου έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να λάβει επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Για τα πενταετή προγράμματα, όπως οι πολυτεχνικές και γεωπονικές σχολές, ισχύει το «ν+3», δηλαδή συνολικά έως οκτώ έτη πριν από την εφαρμογή των πρόσθετων ρυθμίσεων. Με δεδομένη πλέον την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2026, οι φοιτητές που βρίσκονται κοντά στο όριο καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, ώστε να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους καθώς από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ είναι δεδομένο ότι δεν θα δοθεί παράταση.